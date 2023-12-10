رئيس جامعة الأقصر يشارك الطلاب مسيرتهم للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

شارك الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، أبنائه الطلاب خلال مسيرة حاشدة للتأكيد على أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، حيث رافقه عدد من السادة عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

وشدد رئيس الجامعة على أهمية المشاركة الفعّالة والإيجابية في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن هذا العمل الوطني يعد واجبًا وحقًّا دستوريًّا، ودعا جميع منتسبى الجامعة إلى المشاركة الفعّالة في التصويت لصالح المرشح الذي يرونه الأنسب، مشيرًا إلى تأثير الصوت الانتخابي في صنع المستقبل.

ويشار إلى أن لجان الأقصر شهدت مع بدء اليوم الأول من ماراثون الانتخابات الرئاسية، إقبالًا على لجان الانتخابات، وسط عملية تأمين مشددة بمحيط اللجان.

ويبلغ من يحق لهم التصويت بمحافظة الأقصر عدد 886377 ناخبا وناخبة، موزعين على 175 لجنة فرعية بستة مراكز وهم:

قسم الأقصر ويضم 24 لجنة فرعية، ولجنة واحدة فقط للمغتربين إجمالى 25 لجنة، ويبلغ عدد الوافدين بقسم الأقصر 181698 ناخب وناخبة، فيما يضم مركز الأقصر 22 لجنة فرعية بعدد 107214 ناخبا وناخبة.

ويضم مركز طيبة 8 لجان فرعية، ولجنة واحدة فقط للمغتربين بإجمالى 9 لجان، بإجمالي عدد 55555 ناخب وناخبة، وفى مركز القرنة 19 لجنة فرعية لـ118751 ناخبا وناخبة.

فيما يضم مركز أرمنت، 30 لجنة فرعية، ولجنة واحدة فقط للمغتربين، بإجمالى 31 لجنة، لعدد 119634ناخبا وناخبة، ويضم مركز إسنا بجنوب الأقصر 62 لجنة، ولجنة واحدة فقط للمغتربين بإجمالى 63 لجنة لعدد 303525 ناخبا وناخبة.

ويشار إلى أن عملية الاقتراع بالداخل، في انتخابات الرئاسة المصرية، تُجرى على مدار أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، ويتنافس فيها أربعة مرشحين هم: رئيس حزب الوفد د.عبد السند يمامة، والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، حازم عمر.

