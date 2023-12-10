تعيينات جديدة فى جامعة الفيوم

أصدر الدكتور أيمن محمد عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارا بتجديد تعيين عبد الفتاح أحمد عبد الفتاح أحمد فى وظيفة مدير عام كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم .

وقرر بتجديد تعيين محمد محمود محمد محمود زوبع فى وظيفة مدير عام الموازنة والحسابات بالجامعة .

كما اصدر الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارا بتجديد تعيين المهندسة نسرين رياض درويش معبد في وظيفة مدير عام الشؤون الهندسية بجامعة الفيوم.

كما أصدر الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم القرار رقم (٢٤٣٨) بقيام أحمد رشاد عبد العال سيد أحمد بأعمال أمين عام الجامعة اعتبارًا من 19 ديسمبر الحالى .

واصدر رئيس الجامعة القرار رقم (٢٤٣٩) بقيام محمد عبد الوهاب سالم بأعمال مدير عام مكتب رئيس الجامعة اعتبارًا من 19 ديسمبر الحالى .

دورة اعداد المعلم الجامعى

ومن جهه اخرى شهد الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم،اليوم الاحد الجلسة الافتتاحية لدورة إعداد المعلم الجامعي الثامنة والأربعين، والتي تستمر خلال الفترة من ١٠ الى ١٤ديسمبر الحالى والتى اقيمت بقاعة المؤتمرات بكلية التربية.

حضر الجلسة الافتتاحية الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عرفة صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة آمال جمعة عميد كلية التربية، و وكلاء الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

أكد الدكتور ياسر مجدي حتاته أن الوقت الحالي يتيح توفير العديد من التسهيلات من أجل الأجيال الجديدة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين بهدف مساعدتهم في عمليات التدريس والتدريب، ولذلك فإن دورة إعداد المعلم الجامعي من الدورات المهمة التي توليها جامعة الفيوم اهتمامًا كبيرًا لأهميتها والدور الذي تلعبه في تنمية قدرات الدارسين خلالها.

واوضح الدكتور محمد فاروق الخبيري أن دورة إعداد المعلم الجامعي تاتي أهميتها من الرسالة التي يؤديها أعضاء هيئة التدريس من أجل تعريف أعضاء هيئة التدريس بطرق وأساليب إيصال ونقل المعلومات المعرفية والمواد الأكاديمية إلى الطلاب على اختلاف تخصصاتهم مما يعتبر دعمًا لعضو هيئة التدريس للقيام بالدور المنوط به سواء على المستوى البحثي أو المجتمعي.

وأشار الدكتور عرفه صبري حسن إلى أن دورة إعداد المعلم الجامعي تتيح للباحثين التعرف على أنشطة وأهداف القطاعات الثلاث بجامعة الفيوم والتي تعتبر تأكيدًا على أهمية مواصلة التعلم والمعرفة.

وأضاف الدكتور عاصم العيسوي أن الباحث والمعلم الجامعي في أمس الحاجة إلى التعرف على آليات إيصال المادة العلمية إلى الطلاب وتأدية الخدمة التعليمية على نحو أفضل وأكثر تميزًا، وضرورة مواصلة التدريب واكتساب المهارات.

عبد الفتاح المليجى

محمد زوبع

محمد عبد الوهاب