تزايد إقبال الناخبين بلجنة خالد بن الوليد بالأقصر

شهدت لجنة خالد بن الوليد بوسط مدينة الأقصر، إقبال الناخبين من فئات عمرية مختلفة، وتأمينات مشددة بمحيط اللجنة.

وحرص القائمون على المقر الانتخابي، على استقبال الناخبين، وتقديم الدعم لهم عبر إرشادهم نحو لجنتهم الانتخابية، بإشراف كل من: السيد خالد النوبي محمد، مدير مدرسة خالد بن الوليد الثانوية، والسيدة أماني عبد المسيح، مدير المدرسة الثانوية العسكرية، مؤكدين أن هذه الفترة تتطلب تكاتف الجميع، وأن المدرسة في خدمة المجتمع بكافة المناسبات، لاسيما الانتخابات الرئاسية والتي هي حق دستوري، يعكس للعالم قدرة أبناء مصر على بناء مستقبلهم.

كما شهدت اللجنة توفير مقاعد خاصة للمسنين، أمام اللجان للاستراحة، وتقديم فريق الشباب المتطوعين الاستشارات المطلوبة فى حالة احتياج توضيح خطوات عملية التصويت.



ويشار إلى أن عملية الاقتراع بالداخل، في انتخابات الرئاسة المصرية، تُجرى على مدار أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، ويتنافس فيها أربعة مرشحون هم: رئيس حزب الوفد د.عبد السند يمامة، والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، حازم عمر.

ويبلغ عدد اللجان الفرعية في الأقصر 179 لجنة فرعية من بينها 4 لجان للمغتربين، وهم: لجنة قسم الأقصر، ومقرها معهد الفتيات بشارع خالد بن الوليد، ولجنة مركز طيبة، مقرها مدرسة المتفوقين، ولجنة الوافدين بمركز إسنا، ومقرها مدرسة إسنا الثانوية الفندقية، ولجنة مركز أرمنت، ومقرها مدرسة أرمنت الثانوية الصناعية.