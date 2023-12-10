الأنبا يوأنس اسقف أسيوط وتوابعها يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

قام اليوم أن الأنبا يوأنس، اسقف اسيوط وتوابعها، بالادلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية التي تجري اليوم في مدينة أسيوط في اطار التزام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بدعم وتعزيز الديمقراطية في مصر وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الدينية والدولة. فالكنيسة تؤمن بأن الإيمان والسلام يمكن أن يكونا قوة إيجابية للتقدم والتنمية في المجتمع

أكد الانبا يوأنس حرصه الشديد على المشاركة في هذه الانتخابات التي يعتبرها ذروة المنظومة الديمقراطية في البلاد، حيث يتم اختيار رئيس للجمهورية للفترة الرئاسية القادمة.

وأضاف الأنبا يوأنس أن المشاركة في الانتخابات هي جزء من واجب المواطنين تجاه الدولة، وأنها تعتبر فرصة للمواطنين للتعبير عن رأيهم والمساهمة في بناء مستقبل البلاد وتطويرها. وأشار إلى أن هذه الانتخابات تأتي في إطار بناء الدولة الوطنية الحديثة التي تحترم الديمقراطية وحقوق الإنسان وتسعى لتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات.

وقد أعرب الانبا يوأنس عن أهمية المشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية وصون حقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم واختيار قادة البلاد. وأشار إلى أن هذه الانتخابات تمثل فرصة لتعزيز الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية في مصر.

وتأتي مشاركة الانبا يوأنس في الانتخابات الرئاسية كمثال مشرف على دور الكنيسة والأديان في المساهمة في بناء الأمة ورعاية مصالح المواطنين. فالكنيسة لديها دور هام في ترسيخ قيم النزاهة والعدل وحقوق الإنسان في المجتمع. وبمشاركة الانبا يوأنس، يتفعل دور المؤسسات الدينية في العملية الديمقراطية وتعزيزها.

واختتم الانبا يوأنس تصريحه بالتأكيد على أهمية المشاركة المجتمعية في الانتخابات وحث جميع المواطنين على التصويت بحرية ونزاهة ومسؤولية، والعمل معًا لتحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد وأضاف بأن هذه المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية ملهمة للشباب والمواطنين للمشاركة الفعّالة في الحياة السياسية والتطوير الوطني. وإن الديمقراطية والمشاركة الشعبية هما أساس بناء الدولة الوطنية الحديثة وتحقيق الازدهار والاستقرار في مصر..

جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية في مصر تعد من أهم الأحداث السياسية في البلاد، حيث يشارك فيها الملايين من المواطنين في جميع أنحاء البلاد لاختيار رئيس للجمهورية للفترة الرئاسية القادمة. وتتميز هذه الانتخابات بالشفافية والعدالة والنزاهة، وتحظى بمتابعة واسعة من قبل المجتمع الدولي ووسائل الإعلام المحلية والعالمية.

الأنبا يوأنس اسقف اسيوط وتوابعها أثناء الادلاء بصوته

الأنبا يوأنس اسقف اسيوط وتوابعها أثناء الادلاء بصوته

الأنبا يوأنس اسقف اسيوط وتوابعها أثناء الادلاء بصوته