رئيس غرفة الانتخابات بالإسكندرية: للشكاوى باللجان

أكد المستشار مسعد أبو سعد رئيس غرفة الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية ومحافظتي البحيرة ومطروح، إن الانتخابات تسير حتى الآن دون مشاكل أو عرقلة، لافتا إلى أنه تم التأكد من بدء العملية الانتخابية في كافة اللجان البالغ عددها 533 لجنة فرعية و18 لجنة عامة، مع وجود قاض في كل لجنة فرعية.

ولفت رئيس غرفة الانتخابات، إلى أن غرفة العمليات الخاصة بسير العملية الانتخابية لم تتلق أي شكاوى مع انطلاق الانتخابات في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد، في اللجنة الفرعية بمحافظة الإسكندرية في عدد 533 لجنة موزعين على كافة الدوائر الإنتخابية.

كانت قد شهدت اللجان الفرعية تزايد الاقبال بالتزامن مع خروج الموظفين من اعمالهم وفوافرت المقاعد المتحركة لكبار السن وذوى الهمم مع توافر عيادات متنقلة للكشف والعلا ج المجانى امام اللجان الانتخابية ، كما حرص عدد كبير من كبار السن وذوي الهمم على التوافد على اللجان الانتخابية بمحافظة الإسكندرية للإدلاء بأصواتهم في أول أيام الانتخابات الرئاسية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية، بعد أن فتحت المقار الانتخابية أبوابها في تمام التاسعة صباح اليوم الأحد، بمختلف اللجان الفرعية بالمحافظة والبالغ عددها 533 لجنة فرعية​، وسط إقبال كبير من جانب المواطنين الذين لهم حق التصويت.

ورصدت "الوفد " توافد عشرات المواطنين وإقبالا ملحوظا من الشباب والسيدات في لجان مدرسة محمود سامي الباردوي، وذلك خلال اللحظات الأولى لانطلاق عملية التصويت في يومها الأول.

وحضر القضاة المشرفين على اللجان منذ الصباح وتأكدوا من سلامة اللجان ونوافذها والإضاءة بها ووجود ملصق برقم كل لجنة معلقة على الباب، وقاموا بالتصويت داخل هذه اللجان هم والموظفين المعاونين، وبدأوا في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، المرشح الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

ويبلغ عدد الأصوات الانتخابية بمحافظة الإسكندرية، 4 ملايين و300 ألف ناخب، وتضم 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 351 مقرا انتخابيا و533 لجنة فرعية، بالإضافة 36 لجنة للوافدين.

وعكفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على توفير مقاعد ومظلات باللجان، وأماكن وساحات انتظار، ووسائل مناسبة للتهوية، وعدد من المقاعد المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان، ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة، ورفع أي إشغالات، وذلك بهدف التسهيل على الناخبين.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.