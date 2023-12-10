الانتخابات الرئاسية 2024 | تزايد عدد الناخبين بلجان المنيل بعد منتصف اليوم الاول .. صور

تشهد لجان اقتراع منطقة المنيل، إقبال ملحوظ في منتصف اليوم الاول من الانتخابات الرئاسية والتي تستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، واحتل الشباب والسيدات المشهد الانتخابي منذ صباح اليوم الباكر.

انتخابات الرئاسة 2024

هذا ويصوت ابناء مصر منذ صباح اليوم بمنطقتي المنيل ومصر القديمة على الاغاني الوطنية، وسط تفاعل وفرحة من الناخبين.

انتخابات الرئاسة 2024

وقد فتحت في التاسعة من صباح اليوم لجان اقتراع منطقتي مصر القديمة والمنيل، حيث توافد العشرات من المواطنين بمنطقة مصر القديمه والمنيل للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الاحد حتى بعد غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.





وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.