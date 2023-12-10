رئيس نادى قضاة الإسكندرية يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى المستشار سعد السعدني، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، اليوم الأحد، بصوته فى مقر اللجنة 27 بمدرسة محمد كريم بمنطقة سموحة، فى اليوم الأول من انتخابات الرئاسة 2024، والتى تستمر لمدة ثلاثة أيام.

وعقب التصويت، أشاد رئيس نادى قضاة الإسكندرية بالمشهد الحضارى الذى تشهده الإسكندرية، وحرص المواطنين على المشاركة فى العملية الانتخابية، وتوافدهم بأعداد كبيرة اليوم منذ فتح باب التصويت فى الساعة الـ٩ صباحًا.

يشار إلى أن عدد الناخبين بالإسكندرية يبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب وتضم المحافظة 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، فيما يبلغ عدد المراكز الانتخابية 351 مركزا ومقرا انتخابيا واللجان الفرعية 533 لجنة، بالإضافة إلى لجان الوافدين وتبلغ 36 لجنة.

كما شهدت شوارع عروس البحر المتوسط مسيرة حاشدة بالآلاف من الشباب ، رافعين أعلام مصر ومرددين هتافات "تحيا مصر"، وذلك تمهيدا للتوافد على مقر الانتخاب والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية واختيار رئيسهم القادم.

شهدت لجان الانتخابات الرئاسية في الإسكندرية، إقبالا كبيرا منذ فتح باب التصويت، صباح اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، التي تستمر لمدة 3 أيام، أمام 533 لجنة انتخابية موزعة على المحافظة.

ورصدت « الوفد "صور فرحة المواطنين أثناء التصويت، والذين أشاروا بعلامة النصر و«الحبر الفسفوري» عقب الإدلاء بأصواتهم.

يشار إلى أن إجمالي عدد الناخبين بالإسكندرية يبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب، وتضم الإسكندرية 18 لجنة عامة، مقسمة على 9 أحياء، ومركز ومدينة برج العرب، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 351 مركز ومقر انتخابي، واللجان الفرعية 533 لجنة، بالإضافة إلى لجان الوافدين وتبلغ 36 لجنة.