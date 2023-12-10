بدء ساعة الراحة لرؤساء اللجان الانتخابية بالدقهلية

أغلقت أبواب اللجان الإنتخابية بالدقهلية فى إنتخابات الرئاسة مؤقتا لبدء ساعة الراحة فى الثالثة مساء وحتى الساعة الرابعة مساء

وجديرا بالذكر قد بدأت اللجان الانتخابية بنطاق محافظة الدقهلية في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، اليوم الأحد في اليوم الأول من نتخابات الرئاسة

فيما وصلو القضاة المشرفين على انتخابات الرئاسة ، إلى مقار اللجان الانتخابية في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وبدأ الناخبون في التوافد على اللجان وسط إجراءات احترازية مشددة .

وحرص المواطنون ممن لهم حق التصويت في التواجد قبل فتح باب التصويت، حيث يعتبرها المصريون يوم عيد وواجب وطني يحرصون فيه على التواجد لاختيار من يمثلهم خلال المرحلة الهامة والتاريخية للدولة المصرية.

وكانت الانتخابات الرئاسية 2024 قد إنطلقت اليوم بمحافظة الدقهلية والتى تجرى على مدار3أيام الأحد والإثنين زالثلاثاء الموافقين 10وو1211ديسمبر بعدإنتهاء تصويت المصريين بالخارج

وتبلغ الكتلة التصويتية لمحافظة الدقهلية 4 مليون و 562 الف ناخب تقريبا و 1,119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و 663 مقر انتخابي وهم كالآتي ( عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الازهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان )

