محافظ أسيوط يتابع سير العملية الانتخابية

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اللجان الانتخابية في كافة المقرات على مستوى المحافظة من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة للاطمئنان على العملية وسط إقبال كثيف من الناخبين على لجان الاقتراع للادلاء بأصواتهم وأصدر تعليمات لرؤساء المراكز والأحياء والقرى بتوفير كافة التسهيلات لوصول الناخبين إلى لجانهم دون معوقات.

وأضاف محافظ أسيوط، أن العملية الانتخابية تسير بشكل طبيعي والأمور تسير على ما يرام ولا يوجد ما يعكر صفوها خاصة وأن جميع اللجان فتحت في مواعيدها وسط تواجد أمني مكثف لتأمين الناخبين داعيًا جميع المواطنين للنزول والإدلاء بصوته بإعتباره أمانة يقتضي عليه الواجب تأديته نحو الوطن ما يمثل خطوة مهمة في إكتمال العملية الديمقراطية لتخرج عملية الانتخابات بالشكل الحضاري والديمقراطي الذى يعكس مدى وعي المواطنين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون منوهاً أن غرفة العمليات تتابع الموقف على مدار الساعة ولم تتلقى أية شكاوي أو تجاوزات حتى الآن.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه اللجان الانتخابية بمحافظة أسيوط طوابير أمام اللجان رافعين الأعلام وسط الاحتفالات والأغاني الوطنية والشعبية بالشوارع خاصة بالقرى والنجوع حيث اصطف الناخبين أمام اللجان في طوابير طويلة وتصدرت السيدات والشباب وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة المشهد الانتخابي حيث تم تزويد اللجان بكراسي متحركة لخدمتهم وتسهيل الإدلاء بأصواتهم خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة وتوفير الكراسي المتحركة لهم وأماكن جلوس لكبار السن ومتحدي الإعاقة ومظلات لتوفير الراحة الكاملة للناخبين أثناء عمليات التصويت وذلك وسط تواجد أمني من قبل قوات الشرطة أمام اللجان لتأمينها من الخارج.

كان محافظ أسيوط، قد ترأس غرفة العمليات الرئيسية بمركز مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لمتابعة عملية الانتخابات الرئاسية وفتح اللجان في اليوم الأول بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة والعقيد محمد الطنطاوى المستشار العسكري للمحافظة ويحيى زكريا أبورحمة مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالديوان العام والقيادات الأمنية والعسكرية وممثلي كافة المديريات الخدمية والهيئات المختلفة.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 تجري داخل محافظة أسيوط بعدد 15 لجنة عامة مقسمة إلى 402 مركز انتخابي و457 لجنة فرعية من بينها 6 لجان لوافدين، لاستقبال عدد 2 مليون و955 ألف و21 ناخب من مواطني المحافظة، من لهم حق التصويت في الانتخابات، موزعين على 13 مركز إداري وحي بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة وذلك تحت إشراف قضائي كامل، لافتًا إلى إنه تم تخصيص لجان للوافدين لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة، وتسهيلاً عليهم وفقًا لتوجيهات وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، وتتمثل في لجنة بمقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة بمدينة أسيوط الجديدة، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لجامعة أسيوط بجوار مسجد عمر مكرم بحي غرب ، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لفرع جامعة الأزهر بميدان أسماء الله الحسنى بحي شرق ولجنة بمقر مجلس ومدينة أبوتيج، ولجنة بمقر مجلس ومدينة ديروط، ولجنة بالمنطقة البترولية بجحدم بمركز منفلوط .