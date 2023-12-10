السيدات وكبار السن وذوى الهمم فى مقدمة الناخبين بأسوان

أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالحشد والتوافد الكبير والإقبال المتزايد والتزاحم من مواطنى المحافظة بمختلف المراكز والمدن والقرى منذ الساعات الأولى؛ لفتح لجان الإقتراع للإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات الرئاسية.

وأكد أن العملية شهدت الكثير من المشاهد المضيئة والأجواء الإحتفالية من توافد كبار السن، والحالات الإنسانية من ذوى الهمم والمرضى والشباب والمرأة للتصويت رافقهم خلالها ( الأطفال وصغار السن)، مع تلاحم الشعب والشرطة والجيش والقضاء وكافة أجهزة الدولة الخدمية لتسهيل وتيسير العملية الإنتخابية على المواطنين، وهو الذى تكامل معه وعى وإدراك المواطنين للمشاركة الإيجابية بإعتبار ذلك حق دستورى لهم.

الجدير بالذكر أن محافظة أسوان تضم 254 لجنة فرعية داخل 223 لجنة رئيسية لإستقبال الناخبين فى كافة أنحاء المحافظة من الذين لهم حق التصويت والإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات بإجمالى مليون ، و89 ألف ، و 664 ناخب وناخبة ، علاوة على تم تخصيص 12 لجنة للوافدين موزعين بالقرب من المشروعات القومية والمجمعات الصناعية والزراعية والطاقة الشمسية .