أحمد كريمة يوجه تحذيرا عاجلا للممتنع عن الانتخابات الرئاسية (شاهد)

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الانتخابات الرئاسية مظهر شرعي من مظاهر الشورى في التشريع الإسلامي.

وتابع "كريمة" خلال تصريحاته عبر فضائية "الشمس"، اليوم الأحد، أن الذين يدلون بأصواتهم، يطبقون مبدأ الشورى في التشريع الإسلامي.

ووجه رسالة لمن يمتنع عن الانتخابات الرئاسية ، معقبا: “الله قال في كتابه الكريم، (والذين هم بشهاداتهم قائمون) (وأقيموا الشهادة لله)".

وأشار كريمة إلى أن التكليف الفقهي في المشاركة بالعملية الانتخابية بمثابة أداء للشهادة، وأن الممتنع عن الانتخابات الرئاسية كاتم للشهادة، والله قال: "ولا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ومن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُه".

وواصل كريمة أن :"ليوم نعيش عرسا ديمقراطيا وطنيا، وذلك لمواصلة بناء الجمهورية الجديدة".

وانطلقت صباح اليوم الأحد، الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي بلغت نحو 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

مرشحو الرئاسة:

ويتنافس على مقعد رئيس الجمهورية أربعة مرشحين، هم: عبدالسند حسن محمد يمامة، وشهرته عبدالسند يمامة، رمز "النخلة"، وعبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى، وشهرته عبدالفتاح السيسى، رمز “النجمة”، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران، رمز "الشمس"، وحازم محمد سليمان محمد عمر، وشهرته حازم عمر، رمز "السلم".

ويعاقب الدستور المصري كل من له الحق في الإدلاء بصوته والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وتخلف عن ذلك، وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، العقوبة التي يقررها القانون المصري.

عقوبة المتخلفين عن المشاركة بالاستحقاقات الانتخابية:

ينص القانون المعدل رقم 140 لعام 2020، على توقيع غرامة مالية للمتخلفين عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.

وتنص المادة 57 من الدستور المصري، على توقيع غرامة لا تجاوز 500 جنيه، على كل من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الاقتراع والإدلاء بصوته.

وتنص المادة 87 من الدستور، أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء.