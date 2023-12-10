السكرتير العام لمحافظة الفيوم يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى اللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام لمحافظة الفيوم، بصوته في الانتخابات الرئاسية، باللجنة رقم 20 للمغتربين بمدرسة الصداقة المصرية الفرنسية المشتركة للتعليم الأساسي.

جاء ذلك خلال مرافقته للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقام عدد من القيادات التنفيذية بالإدلاء بأصواتهم بلجنة المغتربين ومنهم الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون البيئة وتنمية المجتمع، والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ولفيف من قيادات الجامعة، وعدد من وكلاء الوزارة، ورؤساء مجالس المدن، ومديري المديريات، والمواطنين المغتربين بالفيوم.

محافظ الفيوم: على جموع المواطنين النزول بكثافة والمشاركة الإيجابية في الانتخابات

وعقب إدلاء القيادات التنفيذية بأصواتهم بلجنة المغتربين، أكد محافظ الفيوم على جموع المواطنين النزول بكثافة والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، والظهور بالشكل الحضاري اللائق أمام مختلف دول العالم، والتعبير عن رأيهم بكل حرية، وممارسة حقهم الدستورى فى اختيار رئيسهم لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وأشار المحافظ، إلى أن انتخاب رئيس للبلاد، هو الاستحقاق الأهم من بين الاستحقاقات الانتخابية التي نص عليها الدستور، نظرا لأهمية المنصب، وهو ما يستدعي منا جميعا أن نحرص على المشاركة الكثيفة في الانتخابات، التي انطلقت اليوم وتستمر على مدار ثلاثة أيام.

وأضاف المحافظ، أن مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية، هو حق دستوري يجب أن يحرص عليه الجميع، فضلا عن أن جموع أبناء الشعب المصري بكل فئاته وطوائفه، لطالما تحلوا بالوعي والإدراك العميق لأهمية الوقوف إلى جانب الوطن ودعمه في مختلف الظروف، وهو الأمر الذي كان سببا أساسيا ورئيسيا في تجاوز مصر بنجاح لكافة التحديات والمحطات الصعبة التي مرت بها البلاد.

وتابع محافظ الفيوم، أن الإشراف القضائي على الانتخابات، هو ضمانة أساسية لنزاهتها وأن تأتي الأصوات في صناديق الانتخاب معبرة بصورة كاملة عن إرادة الناخبين، مثمناً دور قضاة مصر، من مختلف الجهات والهيئات القضائية، في الإشراف على الانتخابات الرئاسية.

الجدير بالذكر، أن محافظة الفيوم تشمل عدد 10 دوائر انتخابية، وتم تجهيز 283 مقرا انتخابيا بها، تضم 323 لجنة فرعية، بجانب عدد 3 لجان للمغتربين، بواقع لجنتين بمدرسة الصداقة المصرية الفرنسية المشتركة للتعليم الأساسي، بكيمان فارس، بمدينة الفيوم، ولجنة بمدرسة عاشور الابتدائية بقرية الجمهورية، بمركز طامية.