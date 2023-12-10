مانشستر سيتي يتلقى ضربة موجعة بإصابة هالاند

كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد تلقي مانشستر سيتي الإنجليزي ضربة موجعة قبل مباراة اليوم أمام لولتون تاون ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وذكرت صحيفة "ذا أثليتيك" البريطانية، أن المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند سيغيب عن مواجهة لوتون تاون اليوم بسبب الإصابة في القدم وهي تدعى (كسر إجهادي في مشط الكاحل).

ومن المتوقع أن يغيب اللاعب النرويجي عن صفوف مانشستر سيتي مدة تترواح ما بين أسبوع إلى 3 أسابيع، بحسب ما جاء في الصحف والوسائل الإعلامية البريطانية.

كما ذكرت صحيفة "صن" البريطانية في تقرير لها أن بيب جوارديولا استبعد هالاند من مباراة لوتون تاون اليوم، وقبل أيام قليلة من مشاركة السيتي المرتقبة في كأس العالم للأندية، التي تنطلق في المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، فيما يأتي لوتون تاون في المركز الثامن عشر برصيد 9 نقاط.

ويستهدف المدرب الإسباني بيب جوارديولا استعادة وتيرة الانتصارات من جديد، بعد ٤ مباريات خسر آخرها بهدف دون رد أمام أستون فيلا، عقب ٣ تعادلات متتالية تباعا مع كل من تشيلسي وليفربول وتوتنهام هوتسبير.

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