الأحد 10 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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شيخ وقسيس يقودان مسيرة انتخابية بمحافظة المنيا (شاهد)

شيخ وقسيس في انتخابات
شيخ وقسيس في انتخابات الرئاسة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، مقطع فيديو يرصد  لقطات من مسيرة انتخابية بمحافظة المنيا، تصدرها "شيخ وقسيس".

 

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حكيم يُدلي بصوته في انتخابات الرئاسة (فيديو)

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الأنبا إبرآم مطران الفيوم يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة 2024

وأحاط بالقسيس والشيخ  الآلاف من المواطنين في محافظة المنيا حاملين أعلام مصر ومرددين الهتافات الوطنية، وذلك أثناء توافدهم على اللجان الانتخابية.

 

وانطلقت صباح اليوم الأحد، الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي بلغت نحو 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

 

مرشحو الرئاسة:

ويتنافس على مقعد رئيس الجمهورية أربعة مرشحين، هم: عبدالسند حسن محمد يمامة، وشهرته عبدالسند يمامة، رمز "النخلة"، وعبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى، وشهرته عبدالفتاح السيسى، رمز “النجمة”، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران، رمز "الشمس"، وحازم محمد سليمان محمد عمر، وشهرته حازم عمر، رمز "السلم".

 

 ويعاقب الدستور المصري كل من له الحق في الإدلاء بصوته والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وتخلف عن ذلك، وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، العقوبة التي يقررها القانون المصري.             

 

عقوبة المتخلفين عن المشاركة بالاستحقاقات الانتخابية:

 ينص القانون المعدل رقم 140 لعام 2020، على توقيع غرامة مالية للمتخلفين عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.

 

وتنص المادة 57 من الدستور المصري، على توقيع غرامة لا تجاوز 500 جنيه، على كل من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الاقتراع والإدلاء بصوته.

 

 وتنص المادة 87 من الدستور، أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء.

 

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