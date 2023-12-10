سفاجا تشهد إقبالا كثيفا للناخبين على لجان الاقتراع

شهدت مدينة سفاجا إقبالا كثيف من الناخبين على لجان الاقتراع وعددها 11لجنة منها لجنة للوافدين بمدرسة الصناعات البحرية

وكانت اللجان الانتخابية بمختلف مدن محافظة البحر الأحمر قد فتحت أبوابها فى التاسعة صباحا لاستقبال الناخبين للتصويت فى أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024 ، والتي تجري علي مدار ثلاثة أيام 10، 11 ،12 ديسمبر الجاري ، ويستمر التصويت حتي التاسعة مساءا للاختيار بين 4 مرشحين وهم ( عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي ) .



كما شهدت اللجان توافد العديد من المواطنين للإدلاء بأصواتهم قبل فتح اللجان الانتخابية وخاصة بمدن الغردقة ، حلايب وشلاتين ، وانتشرت قوات الشرطة بمحيط جميع لجان ومقار الانتخابات على مستوى المحافظة لتأمين الناخبين، واللجان، والقضاة، والمشرفين على عملية التصويت، لضمان قيام كل منهم بأداء دوره بكل سهولة ويسر .

يذكر ان عدد اللجان الانتخابية بمحافظة البحر الأحمر 82 لجنة فرعية ، 7 لجان عامة ، حيث تضم مدينة رأس غارب 8 لجان ، ومدينة الغردقة 40 لجنة ، وتضم مدينة سفاجا 11 لجنة ، ومدينة القصير 11 لجنة ، اما مدينة مرسي علم تضم 7 لجان ، ومدينة 3 لجان ، وحلايب لجنتين ، كما يبلغ عدد المقيدين في الكشوف الانتخابية بالمحافظة الساحلية 24771 3 ناخبا .