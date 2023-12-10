13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال يوم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، تكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

حيث وجهت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملات مكثفة، أسفرت عن ضبط (13824) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط (204) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.



سقوط عصابة ابن القنصل لتزوير المحررات الرسمية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام تشكيل عصابي ضم (4 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطهم فى تزوير المحررات الرسمية بنطاق محافظتي (البحيرة – الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم ذلك النشاط الإجرامي وأقر أحدهم بقيامه بتزوير المحررات ، وقيام باقي المتهمين بالتواصل مع العملاء الراغبين فى الحصول على الأوراق المزورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، كما ضبط بحوزتهم (6 أختام وأكلاشيهات منسوبة لجهات حكومية مختلفة - الأجهزة والأدوات المستخدمة فـى التزوير - عدد من أصول وصور ضوئية لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير لجهات مختلفة – مبالغ مالية - 10 هواتف محمولة).





إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بين أتوبيس ونقل بالجيزة



أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل "تريلا" بطريق سقارة السياحي جنوب الجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.



تلقت غرفة إدارة النجدة بالجيزة بلاغا بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق سقارة السياحي، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ، وتبين اصطدام أتوبيس رحلات بسيارة نقل ثقيل اتجاه الهرم، مما أسفر عن سقوط 5 مصابين.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

