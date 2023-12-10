مسؤول المبادرات الرئاسية برعاية الأقصر: تأمين طبي وكشف مبكر باللجان لخدمة الناخبين

صرحت الدكتورة مريم شوقي مسؤول المبادرات الرئاسية والتوعية بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، أن الهيئة حرصت على تغطية التأمين الطبي باللجان الانتخابية، من خلال وجود فريق طبي، يقدم الإسعافات الأولية للمترددين من الناخبين.

وأشارت مسؤول المبادرات الرئاسية والتوعية بالرعاية الصحية بالأقصر، في تصريح خاص للوفد، إلى أنه بالإضافة لتقديم الإسعافات الأولية، يحرص الفريق الطبي باللجان على تقديم الخدمات الطبية ضمن مبادرتي، الأمراض المزمنة، والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، والرد على كافة استفسارات الناخبين، وتقديم الإرشادات الصحية المطلوبة، طبقا لحالة الناخب.

ويشار إلى أن لجان الأقصر شهدت مع بدء اليوم الأول من ماراثون الانتخابات الرئاسية، إقبالًا على لجان الانتخابات، وسط عملية تأمين مشددة بمحيط اللجان.

ويبلغ من يحق لهم التصويت بمحافظة الأقصر عدد 886377 ناخب وناخبة، موزعين على 175 لجنة فرعية بستة مراكز وهم:

قسم الأقصر ويضم 24 لجنة فرعية، ولجنة واحدة فقط للمغتربين إجمالى 25 لجنة، ويبلغ عدد الوافدين بقسم الأقصر 181698 ناخب وناخبة، فيما يضم مركز الأقصر 22 لجنة فرعية بعدد 107214 ناخب وناخبة.

ويضم مركز طيبة 8 لجان فرعية، ولجنة واحدة فقط للمغتربين بإجمالى 9 لجان، بإجمالي عدد 55555 ناخب وناخبة، وفى مركز القرنة 19 لجنة فرعية لـ118751 ناخب وناخبة.

فيما يضم مركز أرمنت، 30 لجنة فرعية، ولجنة واحدة فقط للمغتربين، بإجمالى 31 لجنة، لعدد 119634ناخب وناخبة، ويضم مركز إسنا بجنوب الأقصر 62 لجنة، ولجنة واحدة فقط للمغتربين بإجمالى 63 لجنة لعدد 303525 ناخب وناخبة.

ويشار إلى أن عملية الاقتراع بالداخل، في انتخابات الرئاسة المصرية، تُجرى على مدار أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، ويتنافس فيها أربعة مرشحون هم: رئيس حزب الوفد د.عبد السند يمامة، والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، حازم عمر.