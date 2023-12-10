رئيس جامعة الزقازيق يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية

شارك الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، أبنائه الطلاب خلال مسيرة حاشدة للتأكيد على أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، بمشاركة عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وأنطلقت المسيرة يتقدمها رئيس الجامعة وبمشاركة مئات الطلاب من الكليات بالجامعة، من أمام مبنى رئاسة الجامعة والتى جابت الحرم الجامعى.

وقد أدلى الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، بصوته بلجنته الانتخابية بمدرسة الحسينية الابتدائية الجديدة بمدينة الزقازيق، مؤكدا أهمية المشاركة الفعّالة والإيجابية في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن هذا العمل الوطني يعد واجبًا وحقًّا دستوريًّا.

ودعا جميع مُنتسبي الجامعة إلى المشاركة الفعّالة في التصويت لصالح المرشح الذي يرونه الأنسب، مشددًا أهمية تأثير الصوت الانتخابي في صنع المستقبل.

وفي ختام الفعالية، أشاد الدرندلي بالروح الوطنية التي عكستها المسيرة، ودعا جميع أفراد الجامعة للمشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية، بهدف استمرار مسيرة الإنجازات نحو الجمهورية الجديدة.