الأحد 10 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

رئيس البورصة المصرية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أحمد الشيخ رئيس البورصة
أحمد الشيخ رئيس البورصة يدلي بصوته

أدلى أحمد الشيخ - رئيس البورصة المصرية بصوته في الانتخابات الرئاسية اليوم الأحد، .

أكد الشيخ حرصه على المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تعتبر ذروة سنام المنظومة الديمقراطية في مصر في إطار بناء الدولة الوطنية الحديثة. وأضاف: المشاركة في الانتخابات واجب وطني ونجاح العملية الانتخابية رسالة للعالم بعزم وتصميم المصريين على المشاركة الفعالة في الاستحقاقات الدستورية.

أضاف الشيخ: إن البورصة المصرية تواصل العمل على دعم منظومة سوق الأوراق المالية عبر تشجيع الشركات على القيد لمساعدتها على توفير التمويلات اللازمة للتوسع، وأيضا رفع مستويات وجودة الإفصاح  والشفافية والحوكمة مع الإلتزام بمبادئ التمويل المستدام والمسئولية المجتمعية تعزيزا لنمو الاقتصاد القومي.

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