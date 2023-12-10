محافظ الإسماعيلية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ بلجنة الوافدين بموقف الإسماعيلية العمومي بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، والتي شهدت توافد من الناخبين، تزامنًا مع فتح اللجان في أولى أيام الانتخابات الرئاسية والتي تستمر لمدة ٣ أيام.



وذلك بحضور الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، ولفيف من قيادات الجامعة وطلاب جامعة قناة السويس بالإسماعيلية.

واطمأن المحافظ على سير العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر بلجنة الوافدين، وتذليل أي عقبات تواجه الناخبين عند الإدلاء بأصواتهم، مؤكدًا على أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على جميع المواطنين وحق دستوري لهم خاصة في ظل المرحلة الهامة التي تمر بها الدولة المصرية.

وأشاد محافظ الإسماعيلية بإقبال الشباب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بكافة المقار الانتخابية، خاصة لجان الوافدين بكافة أرجاء المحافظة.

وحرص "بشارة" على الحوار مع الشباب المتواجدين أمام مقر اللجنة، للتعرف على أي مشكلات قد واجهتهم أثناء الإدلاء بأصواتهم، مشيدًا بحرصهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، واصفًا المشاركة في الانتخابات بالواجب الوطني على كل مواطن له حق الانتخاب.

وأشار محافظ الإسماعيلية، أن عدد المقرات الانتخابية على مستوى مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية ١٨٤ مقرًا انتخابيًا، وتعداد سكان المحافظة مليون و٤٤٢ ألف و٤٠٢ نسمة، ومن لهم الحق القانوني في التصويت ٩٦٣ ألف و٢٧٣ ناخب، وعدد لجان الوافدين ١٠ لجان،