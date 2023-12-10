محافظ سوهاج يدلي بصوته بلجنة المغتربين

أدلى اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، واللواء محمود تيمور رئيس هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج، وأحمد سامى القاضى نائب المحافظ، بأصواتهم داخل لجنة معهد الإمام على بن أبى طالب الإعدادى الثانوى للفتيات، وهى اللجنة المخصصة للوافدين من خارج أبناء المحافظة، وكان فى استقبالها داخل مقر اللجنة الدكتور أحمد حمادى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، ونيافة الأنبا باخوم مطران سوهاج والمنشآت والمراغة .



وتم تشكيل لجنة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة ولجان عمليات فرعية بكافة الوحدات المحلية وتجهيز اللجان الإنتخابية بالمستلزمات اللازمة من مياه ومظلات لحماية الناخبين من الشمس فضلا عن تجهيز سيارات إسعاف وأطباء أمام وداخل اللجان تحسبا لحدوث أي طوارئ .



وكانت اللجان الإنتخابية البالغ عددها 675 لجنة انتخابية بمحافظة سوهاج، قد فتحت أبوابها، اليوم الأحد، الموافق 10 من شهر ديسمبر الجاري، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية في اليوم الأول للعرس الإنتخابي الكبير، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، وانتظمت العملية الإنتخابية في جميع مراكز المحافظة منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى انتهاء اعمال اللجان، وسط إقبال متوسط من المواطنين، كما انتظمت الخدمات الأمنية بكافة اللجان والمقار الانتخابية بالمحافظة .

ومن جانبه قال اللواء الفقي محافظ سوهاج، أن عدد الناخبين المدرجين بكشوف الإنتخابات ممن لهم حق التصويت بالمحافظة يبلغ 3 مليون و253 ألف و847 مواطنا، مشيرا إلى أن عدد اللجان العامة بلغ 18 لجنة، و603 مركز انتخابي، بعدد لجان 675 لجنة فرعية.

وقال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن 512 مدرسة فتحت أبوابها في الموعد المحدد للعملية الإنتخابية، قامت المديرية بتجهيزها كمقرات إنتخابية، للانتخابات الرئاسية، ووفرت بها خطوط التليفونات وتأمين كامل للمقرات، وكذلك توفير عناصر بشرية من إدارات المدارس مقرات اللجان الانتخابية لمعاونة الهيئة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية، وتوفير أدوات نظافة وتعقيم مقار اللجان الانتخابية بالمدارس، بالإضافة إلى معاونة الأجهزة التنفيذية المشرفة على الانتخابات، من خلال توفير أى بيانات أو معدات تحتاجها.

وأوضح الدكتور ياسر محمود أن المقرات الانتخابية تشمل، 49 مقرأ بمركز طما، و46 بمركز طهطا، و35 بمركز جهينة، و40 بمركز المراغة، و84 بمركز سوهاج ، و41 بمركز أخميم، و25 بمركز ساقلتة، و54 بمركز المنشاة، و56 بمركز جرجا، و40 بمركز البلينا، و47 بمركز دار السلام.

وانطلقت اليوم الأحد فى تمام التاسعة صباحا، أعمال التصويت فى لجان الإنتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

ودعا المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المصريين بالتصويت فى مارثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر مؤكدا بأنه على ثقة فى وعى الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة فى كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا فى الخارج.

وأكد على ثقته المواطن المصرى فى أداء الواجب الوطنى والحق الدستورى فى الاستحقاق الانتخابى الأهم وهو اختيار رئيس البلاد للسنوات الست القادمة.

ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات لعدد 24 سفارة لمتابعة الانتخابات الرئاسية وتم تسجيل 67 دبلوماسيًا منها لأعمال المتابعة، وتم اعتماد 14 منظمة دولية بعدد 220 متابع، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدنى محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعا لها .