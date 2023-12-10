موظفو الشرقية يدلون بأصواتهم فى الإنتخابات الرئاسية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة مشاركة جميع المواطنين، فى الإنتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري وواجبهم تجاه وطنهم، مع التأكيد على توعيه أسرهم، للمشاركة فى الإنتخابات الرئاسية، والإدلاء بأصواتهم في هذا العرس الإنتخابي، الذي يعد إسهامًا هامًا في العملية الديمقراطية، لكونها تساهم في تشكيل المشهد السياسي المصري.

وأوضح محافظ الشرقية أن الانتخاب حق وواجب لكل مواطن مصري، لنبعث برسالة إلى العالم أجمع؛ بمدى الوعي السياسي الذي وصل اليه الشعب المصري، فى ظل التحديات التى تواجهها الدولة المصرية، والتى تتطلب تكاتف جميع المصريين.

وفى سياق متصل وجه محافظ الشرقية بتيسير مشاركة العاملين بالديوان العام في الإستحقاق الدستوري للإنتخابات الرئاسية 2024، والتي تُجرى على مدار أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجاري، حرصا على آداء واجبهم الوطني واحتراما للدستور.

وتم توفير أتوبيسات أمام الديوان العام لنقل الموظفين خاصة كبار السن وذوى الهمم، تباعاً للإدلاء بأصواتهم الإنتخابية والعودة لعملهم مرة أخرى، وبما لا يؤثر على انتظام العمل واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين.