بالصور.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تشارك فى ماراثون الانتخابات الرئاسية

العاملون والطلاب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس يدلون بأصواتهم عبر الاقتراع السرى المباشر

د. نهاد المحبوب القائم بأعمال رئيس الجامعة: المشاركة في الانتخابات واجب وطني واستحقاق دستوري لحماية مسيرة التنمية التي تشهدها مصر

شارك طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالجامعة، فى عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية، والتى تستمر حتى بعد غد الثلاثاء، عبر الاقتراع السرى المباشر، حيث حضر د. نهاد المحبوب القائم بأعمال رئيس الجامعة، وسراج زاهر المدير التنفيذي للجامعة، وخالد خورشيد القائم بأعمال الأمين العام للجامعة، والسادة العمداء وأعضاء هيئة التدريس، وقامت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بدورها فى تشكيل الوعى المجتمعى والسياسى لدى طلابها من خلال التوعية وحثهم على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، كما وفرت الجامعة وسائل النقل لتيسير عملية الاقتراع على الطلاب والعاملين، تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء.



وقال د. نهاد المحبوب القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أن جميع العاملين بالجامعة يحرصون على ممارسة حقهم الدستورى من خلال الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني واستحقاق دستوري لحماية مسيرة التنمية التي تشهدها مصر.

وأوضح د. نهاد المحبوب أن الجامعة حرصت على مشاركة الأساتذة والعاملين والطلاب في الانتخابات الرئاسية وسط هذا العرس الديمقراطى التى تشهده جمهورية مصر العربية.

ودعا الوفد المشارك فى الانتخابات من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا جموع المواطنين إلى المشاركة في الاستحقاق الوطني والذهاب إلى مقار اللجان لاختيار رئيس مصر القادم، مؤكدين أن المشاركة في الانتخابات أشبه بمظاهرة حب للوطن، ورسالة للعالم أجمع على كوننا دولة ديمقراطية فاعلة ومصيرها بيد أبنائها، وأن المصريين يشاركون بقوة في صناعة القرار، واختيار قائد لسفينة الوطن في المرحلة القادمة، وسط كل هذه التحديات التي تواجه العالم من حولنا.

ويدلى المصريون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، لاختيار رئيس مصر بين أربعة مرشحين هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى رمز «النجمة»، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة- رمز «النخلة»، والمرشح الرئاسي فريد زهران- رمز «الشمس»، والمرشح الرئاسي حازم عمر- رمز «السلم».

وتتربع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على عرش الجامعات الخاصة فى مصر، من ناحية الإقبال الطلابى وجودة التعليم، كما تعد أول جامعة فى إفريقيا تحصل على تصنيف الخمس نجوم لفئة التعليم الالكترونى والرقمى، ويسعى الطلاب خاصة أوائل الثانوية العامة دائما للالتحاق بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا كونها من أفضل وأرقى الجامعات، إذ تتيح نظام تعليمى عالمى لابنائها لما لها من مكانة مرموقة بين صفوف الجامعات المصرية، وتميز علمى ودولى يجعلها أكثر الجامعات الخاصة المصرية تفوقا بين نظائرها، حيث تتميز جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بوجود كليات تقدم خدمات تعليمية للطلاب على أعلى مستوى، مثل كلية الطب البشري، كلية طب الأسنان، كلية الصيدلة، كلية العلاج الطبيعي، كلية التكنولوجيا الحيوية، كلية الهندسة، كلية الاقتصاد والإدارة، كلية الإعلام، كلية اللغات والترجمة، كلية تكنولوجيا المعلومات، كلية العلوم الطبية التطبيقية، كلية الإرشاد السياحي، وكلية التربية الخاصة، والتي تعد الكلية الأخيرة الأولى من نوعها من بين الجامعات المصرية، كما توفر إدارة الجامعة جميع الإمكانات المطلوبة لممارسة الأنشطة والأعمال الفنية والثقافية من خلال إنشاء مكتبة للطلاب والباحثين بمستوى عالمى وتزويدها بأمهات الكتب واتصالها بالمكتبات الدولية لينهل منها طلاب العلم والباحثون، كما توفر أكبر مسرح جامعى على مستوى الجامعات الخاصة ليكون واحدا من بيوت الفن فى مصر.

وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا واحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة فى مصر، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات فى المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسئولية المجتمعية، لتصبح إحدى الجامعات العريقة التي يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها، وكانت قد احتفلت الجامعة مؤخراً بيوبيلها الفضى ومرور 25 عامًا على إنشائها.