"أزمة صحية انتهت ببتر الساق".. تطورات الحالة الصحية للمخرج أحمد البدري

أصيب الوسط الفني والمقربين من المخرج أحمد البدري بصدمة كبيرة بعد بتر قدمه اليسرى نتيجة تعرضه لأزمة صحية استدعت دخوله المستشفى .

وكان شقيق زوجته، كشف تطورات حالته الصحية، عبر منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلاً:«الرجاء الدعاء للمخرج أحمد البدري زوج أختي.. تم بتر قدمه.. غيبوبة سكر.. متواجد في معهد ناصر».

«أزمة صحية انتهت ببتر الساق» .. شريف إدريس يكشف تطورات الحالة الصحية للمخرج أحمد البدري

كما أعلن الفنان شريف إدريس، عن الأزمة الصحية للمخرج، عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وكتب: «ألف مليون سلامة الصديق العزيز المخرج الكبير أحمد البدري، ربنا يتمم شفاك على خير، للأسف الشديد تم بتر قدمه وهو الآن في معهد ناصر، دعواتكم بالشفاء».

شرفي إدريس

نبذة عن المخرج أحمد البدري

أحمد البدري بدأ حياته الفنية كممثل في عدة أعمال فنية، ترك التمثيل وعمل في مجال الإخراج، ليقدم أول أفلامه الطويلة كمخرج في عام 2005 حينما قدم فيلم "غاوي حب" مع محمد فؤاد.

وخلال مسيرته الفنية أخرج البدري أكثر من 50 عملا فنيا، أبرزها "عمر وسلمى" لتامر حسني، و"جيم أوفر" ليسرا ومي عز الدين، و"البيه رومانسي" لمحمد عادل إمام.

فيما كان فيلم "الشنطة" الذي عرض قبل عامين وقام ببطولته بيومي فؤاد، هو آخر الأفلام التي أخرجها البدري، قبل أن يبتعد عن الوسط الفني لعامين.