وكيل صحة الشرقية يُدلي بصوته ويتابع التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية بالزقازيق

توجه الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بعد دقائق من انطلاق فعاليات أكبر عُرس ديمقراطي بجمهورية مصر العربية، للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية حتى الثلاثاء القادم، وذلك بلجنة المغتربين بمدرسة الشهيد أحمد وحيد الرسمية للغات بمدينة الزقازيق، في تواجد عدد كبير من المواطنين والزملاء العاملين بمديرية الشئون الصحية بالشرقية.

وقام وكيل الوزارة بمتابعة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية خلال اليوم الأول لها، ومتابعة إتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء إدلاء الناخبين بأصواتهم باللجان الانتخابية، والتي شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين في الساعات الأولى من الانتخابات.

وأشاد الدكتور هشام مسعود بالإجراءات الاحترازية والوقائية، من الفرق الطبية المشاركة في التأمين الصحي، كما أثنى على عملية تنظيم الانتخابات من المسئولين من رجال القضاء ورجال الأمن، مناشداً جميع المواطنين بالخروج والإدلاء بأصواتهم في صناديق الإقتراع لاختيار رئيس الجمهورية، مؤكداً بأن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يتحتم على كل مواطن القيام به، لممارسة حقه الدستوري والقانوني.

وأشار إلى أن المشاركة الإيجابية تعكس مدى وعي الشعب المصري، وحرصه علي المشاركة في البناء والتنمية والاستقرار لمصرنا الغالية، كما توجه أيضاً رسالة قوية للعالم أجمع أن الشعب المصري هو من يحدد مصيره بيده، ويساهم بقوة في بناء وتقدم هذا الوطن، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها العظيم من كل مكروه وسوء.