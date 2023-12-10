بايرن ميونيخ يتوعد مانشستر يونايتد بعد خماسية فرانكفورت

وجه توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن مونيخ الألماني تحذيرا شديد اللهجة إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل القمة المرتقبة بينهما يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وحسم بايرن ميونخ تأهله رسميًا إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، لكنه على موعد مع مواجهة قوية أمام مانشستر يونايتد في مباراة مصيرية للفريق الإنجليز.

تأتي مواجهة بايرن ميونيخ ضد مانشستر يونايتد بعد أن خسر العملاق البافاري بخماسية مقابل هدف أمام اينتراخت فرانكفورت أمس السبت في الدوري الألماني.

وقال توماس توخيل مدرب البافاري في تصريحات لشبكة "Sport1" الألمانية،: "لقد خسرنا بنتيجة قاسية، لكنها في وقت مبكر، ولدي ثقة في فريقي أننا سنعود مجددًا، لابد من أن نرد يوم الثلاثاء، يجب أن نظهر ردة فعل قوية بعد الخسارة التي تلقيناها من فرانكفورت، الأمور تسير بسرعة ويوم الثلاثاء ليس بعيدًا".

وكان مانشستر يونايتد قد خسر هذا الموسم 11 مباراة من أصل 23، آخرها الهزيمة من بورنموث أمس السبت على ملعب أولد ترافورد بثلاثية نظيفة.

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