تداول 1.1 مليون طن قمح مستورد عبر البورصة السلعية بقيمة 12 مليار جنيه

تداولت البورصة السلعية المصرية 1.1 مليون طن قمح مستورد منذ بدء تداوله في 27 نوفمبر 2022، وحتى الآن، بإجمالي قيمة بلغت 12 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي عدد جلسات التداول 100 جلسة، بمعدل جلستين في الأسبوع، وتم التنفيذ من خلال 8550 عملية. وبلغ عدد الشركات المسجلة نحو 139 شركة، وبلغ متوسط عدد الشركات المنفذة نحو 85 شركة.

سعر التنفيذ لكل جلسة

وتراوح متوسط الكميات المنفذة في الجلسة الواحدة بين 50 و85 طن لكل شركة، فيما بلغ متوسط سعر التنفيذ لكل جلسة على مدار العام نحو 10 آلاف و700 جنيه.

وتأسست البورصة المصرية للسلع في يناير 2020، وتعد سوقًا منظمًا لتداول السلع الحاضرة القابلة للتخزين، وآلية هامة للتسعير من خلال تفاعل قوى العرض والطلب.

وتهدف البورصة إلى أن تكون منصة التداول الإلكتروني لمختلف السلع الحاضرة، سواء كانت زراعية أو معدنية، وبالتالي تكون سوقًا جاذبًا لشرائح كبيرة من التجار والمستثمرين، مما يوفر سوقًا مصريًا ينافس البورصات الإقليمية والعالمية.

وتوفر البورصة السلعية قدرًا من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين، كما تساهم في تخفيض سعر المنتج النهائي للمستهلك.

وكانت عملية تداول القمح المستورد عبر البورصة السلعية تتم لطرح الهيئة العامة للسلع التموينية القمح لمطاحن القطاع الخاص وسط إقبال كبير على الاشتراك في منظومة البورصة السلعية.