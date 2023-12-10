الإيقاع بمتهم بسرقة السيارات ومساومة أصحابها في الوايلي

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في ضبط لص لسرقة السيارات ومساومة أصحابها فى الوايلى.

قسم شرطة الوايلى، تلقى بلاغا من (مالك كافيه - مقيم بدائرة القسم) بسرقـــة سيارته حال توقفها أمام المحل بدائرة القسم، وتلقيه إتصال هاتفى من أحد الأشخاص لمساومته وطلب مبلغ مالى لإعادة السيارة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت الجهود عن أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة السويس).

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

مصرع صاحب مصنع تحت عجلات أتوبيس بشبرا الخيمة



لقى صاحب مصنع حتفه أسفل عجلات أتوبيس فى القليوبية وبالتحديد في منطقة شبرا الخيمة، وألقى قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الامنية بمديرية أمن القليوبية، القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.

مصرع صاحب مصنع تحت عجلات أتوبيس بشبرا الخيمة

كانت البداية بتلقى قسم شرطة أول شبرا الخيمة، بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (مالك مصنع بلاستيك – مقيم بدائرة القسم) ، وبها جروح تهتكية بفروة الرأس وإسترواح هوائى بالصدر.

بالفحص وسؤال شقيقه قررأنه حال سير المتوفـى بسيارته الملاكى بدائرة القسم حدثت مشاجرة بينه وقائد "أوتوبيس" (لا يعلم بياناته) على إثر حدوث إحتكاك بينهم، قام خلالها قائد "الأوتوبيس" بإستقلال الأوتوبيس والإصطدام بشقيقه مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالهرب.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط قائد الأوتوبيس (مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وأرشد عن الأوتوبيس المستخدم (ملكه - بدون لوحات معدنية) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بين أتوبيس ونقل بالجيزة



أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل "تريلا" بطريق سقارة السياحي جنوب الجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.



تلقت غرفة إدارة النجدة بالجيزة بلاغا بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق سقارة السياحي، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ، وتبين اصطدام أتوبيس رحلات بسيارة نقل ثقيل اتجاه الهرم، مما أسفر عن سقوط 5 مصابين.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

