الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

أهالي مشيرف بالمنوفية يتوافدون علي لجان الأنتخابات الرئاسية

بوابة الوفد الإلكترونية

توافد أهالي قرية مشيرف التابعة لمحافظة المنوفية مركز الباجور على مقر اللجنة الانتخابية بمدرسة مشيرف للتعليم الأساسي؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، منذ بدء فتح اللجان في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأشاد الجميع بحسن التنظيم ومساعدة كبار السن والسيدات وتخصيص أماكن لهم لسرعة أداء الواجب الوطني والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وحرص الناخبون على حمل أعلام مصر والتلويح بها على وقع الأغاني الوطنية.

وقال الحاج "صبري عمارة" عمدة قرية مشيرف إن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وحق كفله الدستور للجميع، وحث جميع أهالي البلدة على الخروج للمشاركة في العرس الانتخابي واختيار الأحق والأجدر على قيادة البلاد نحو مسيرة التنمية خلال الفترة المقبلة.

كما حرص عدد من شباب القرية على التواجد أمام مقر اللجنة الانتخابية لتقديم المساعدة وتنظيم صفوف الناخبين.

 

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الانتخابات الرئاسية 2024 في مصر من منظور الصحافة العربية والغربية

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وزير الداخلية يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

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نائب محافظ الفيوم يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

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أمين عام مجلس النواب يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

 

وكانت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، قد انطلقت في الساعة التاسعة صباح اليوم الأحد، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.


وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم  والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتشكل الهيئة، غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين في الداخل بأصواتهم في المراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على غرار غرفة علميات الهيئة في انتخابات الخارج برئاسة أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة.

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