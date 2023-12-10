أهالى سوهاج يحتشدون أمام اللجان لانتخاب الرئيس

بدأ السوهاجيون بجميع طبقاتهم التوجه صباح باكر إلى المقرات الانتخابية البالغ عددها 684 مقرا انتخابيا ، موزعين فى 18 لجنة عامة ، منها 9 لجان للوافدين .

حيث تسابق الجميع رجالا ونساءً ، شبابا وشيوخا ، على الوقوف فى طوابير الناخبين ، ليرسموا لوحة فنية رائعة فى حب الوطن ، ليس هذا فحسب بل ان ذوى الاحتياجات الخاصة عبروا عن حبهم للوطن فى هذا الإستحقاق الانتخابى المرتقب .

جدير بالذكر أن عدد من لهم حق التصويت فى محافظة سوهاج يزيد عن ثلاثة ملايين و254 ألف ناخب بقرى وأحياء ومدن ومراكز المحافظة .

ففى اللجنة العامة بمركز العسيرات الذى يُعَد من أكثر مراكز المحافظة تصويتا ، توافد الناخبون للبحث عن اسمائهم ولم يكن الأمر صعبا كما كان يحدث سابقا ، إذ قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بتذليل جميع العقبات فى العملية التصويتية ، بدايةً من استخراج الرقم واللجنة والعنوان عن طريق موقعها الالكتروني ومرورا بالوصول للجنة ثم التصويت ، وقد عبر جميع من التقينا بهم عن سعادتهم بالمشاركة فى هذه الانتخابات التى تُجرى فى ظروف صعبة ، تمر بها منطقة الشرق الأوسط كلها .

النائب عبدالحكيم العش عضو مجلس الشيوخ والنائب ياسر نصر عضو مجلس النواب بالعسيرات وآخرون أكدوا بأنه تم تقسيم القرى والنجوع ما بين أبنائها خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء ، لكى تتم العملية الانتخابية بسلاسة و دون تكدس وخاصة فى لجان النساء ، اللاتى شاركن بقوة فى التعبير عن وطنيتهن .