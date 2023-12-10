الأحد 10 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

أهالى سوهاج يحتشدون أمام اللجان لانتخاب الرئيس

بوابة الوفد الإلكترونية

بدأ السوهاجيون بجميع طبقاتهم التوجه صباح باكر إلى المقرات الانتخابية البالغ عددها 684 مقرا انتخابيا ، موزعين فى 18 لجنة عامة ، منها 9 لجان للوافدين .

    حيث تسابق الجميع رجالا ونساءً ، شبابا وشيوخا ، على الوقوف فى طوابير الناخبين ، ليرسموا لوحة فنية رائعة فى حب الوطن ، ليس هذا فحسب بل ان ذوى الاحتياجات الخاصة عبروا عن حبهم للوطن فى هذا الإستحقاق الانتخابى المرتقب .

     جدير بالذكر أن عدد من لهم حق التصويت فى محافظة سوهاج يزيد عن ثلاثة ملايين و254 ألف ناخب بقرى وأحياء ومدن ومراكز المحافظة .

    ففى اللجنة العامة بمركز العسيرات الذى يُعَد من أكثر مراكز المحافظة تصويتا ، توافد الناخبون للبحث عن اسمائهم ولم يكن الأمر صعبا كما كان يحدث سابقا ، إذ قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بتذليل جميع العقبات فى العملية التصويتية ، بدايةً من استخراج الرقم واللجنة والعنوان عن طريق موقعها الالكتروني ومرورا بالوصول للجنة ثم التصويت ، وقد عبر جميع من التقينا بهم عن سعادتهم بالمشاركة فى هذه الانتخابات التى تُجرى فى ظروف صعبة ، تمر بها منطقة الشرق الأوسط كلها .

    النائب عبدالحكيم العش عضو مجلس الشيوخ والنائب ياسر نصر عضو مجلس النواب بالعسيرات وآخرون أكدوا بأنه تم تقسيم القرى والنجوع ما بين أبنائها خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء ، لكى تتم العملية الانتخابية بسلاسة و دون تكدس وخاصة فى لجان النساء ، اللاتى شاركن بقوة فى التعبير عن وطنيتهن .

الجريدة الورقية