تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة صن داونز في إطار مواجهات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفًا على صن داونز في الثالثة من عصر اليوم على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في جنوب أفريقيا، في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

تشكيل بيراميدز لمواجهة صن داونز

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - كريم حافظ - رمضان صبحي - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - علي جبر - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - يوسف أسامة - دودو الجباس

وخرج من قائمة المباراة، الثنائي محمود مرعي وسيف جعفر.

وكان فريق نادي بيراميدز قد وصل قبل قليل إلى استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا، استعدادًا لمواجهة صن داونز في إطار دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز

ويحل بيراميدز ضيفًا على صن داونز في الثالثة من عصر اليوم على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في جنوب أفريقيا، في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

وعقد المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو محاضرة مع اللاعبين قبيل التحرك لعرض بعض لقطات الفيديو وإعلان التشكيل والتأكيد على بعض النقاط المهمة.

وحرص المهندس ممدوح عيد رئيس بيراميدز على تحفيز اللاعبين قبيل مغادرتهم الملعب ومؤكدًا ثقته الكبيرة فيهم وقدرتهم على مواصلة تحقيق أهداف النادي.

وحرص لاعبو الفريق على النزول لأرض الملعب لبعض الوقت، قبل الدخول لغرفة الملابس استعدادًا لبدء عمليات الإحماء قبل المواجهة المهمة.