محافظ قنا: غرفة العمليات لم تتلق شكاوي خلال اليوم الانتخابي

قال أشرف الدوادي محافظ قنا، إن غرفة غرفة العمليات المركزية التي أقامتها المحافظة لمتابعة الانتخابات الرئاسية لم تتلق أي شكاوى خلال اليوم اليوم الأول للاقتراع، وأن عملية الاقتراع انتظمت في جميع اللجان منذ الساعة التاسعة صباحًا.

وأكد المحافظ، أن المواطن القنائي لبى النداء الوطني في جميع لجان الاقتراع، وأشاد بوعي لمواطنين الذى ظهر فى هذا التواجد المكثف حول اللجان للمشاركة بفعالية في الانتخابات حيث حرصوا على التواجد امام اللجان في ساعات مبكرة إدراكًا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية، مضيفا إلى أن عظيمات مصر من السيدات والفتيات تميزن بالحضور الحاشد في جميع لجان قنا الفرعية البالغ عددها 341 لجنة.

وإطلع المحافظ، على عدد من اللجان الانتخابية بمركز قنا للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، ووجه بتسخير كافة الإمكانات اللازمة لراحة الناخبين والمواطنين.

وانتظمت اليوم الأحد، أول أيام الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية عملية الاقتراع اللجان الانتخابية البالغ عددها فى محافظة قنا، 10 لجان عامة، و عدد المراكز الانتخابية 312 مركز انتخابي، عدد اللجان الفرعية 341 لجنة فرعية، مُوزعة على 8 مراكز وقراهم شمال وجنوب محافظة قنا.

وأوضح المحافظ، أن مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام المحافظة، بدأ عمله منذ مساء السبت، ويقوم بالتنسيق والربط مع غرفة العمليات المركزية وغرف عمليات الجهات المعنية ومجلس الوزراء والتنمية المحلية.

توافد الناخبون، فى محافظة قنا، على مراكز الاقتراع منذ الساعات الأولي لافتتاح المقار الانتخابية أمام المواطنين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم والبالغ عددهم نحو مليونين و146 ألفًا و51 ناخبًا وناخبة، فى مراكز أبوتشت، فرشوط، نجع حمادي، الوقف، دشنا، قنا، نقادة، وقوص جنوبًا.

ويدير محافظ قنا ونائبه الدكتور حازم عمر ، وحسام حمودة السكرتير العام، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، وممثلين من القوات المسلحة ومديرية أمن قنا والمديريات وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، غرفة العمليات الرئيسية للانتخابات الرئاسية بديوان عام المحافظة، في أول أيام الاستحقاق الدستورى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.