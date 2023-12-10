غريب محمود.. سقط على المسرح وملامحه سبب شهرته|كواليس اللحظات الأخيرة من حياته

تحل اليوم الذكرى الـ 17 على وفاة الفنان غريب محمود "أبو العريف"، حيث رحل عن عالمنا في 2006، عن عمر ناهز 65 عام، ليترك بصمته في تاريخ الفن بأدواره الكوميدية المختلفة، رغم قلة مساحتها على الشاشة، إلا أنه استطاع خلالها تحقيق نجاحًا واسعًا، فتميز بتسريحة شعر غريبة وصوت أجش ميّزه عن غيره من فناني الكوميديا.

الفنان الراحل غريب محمود

الكواليس الأخيرة من وفاة غريب محمود

توفى الفنان غريب محمود أثناء أدائه لأحد الشخصيات فى مسرحية "حمام مغربى" أمام الفنانة وفاء مكى، حيث سقط على خشبة المسرح حتى استعاد توازنه ووقف ثانية بمساعدة زملائه ليسقط مرة ثانية ويفقد الوعى، وفى هذه المرة لم تنجح محاولات إسعافه، حيث قاموا بإحضار سيارة الإسعاف التى ذهبت به الى المستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة ولم تفلح جهود الأطباء فى إسعافه ورحل عن عالمنا في 10 ديسمبر.

وشارك الفنان الراحل غريب محمود مجموعة من ألمع النجوم، الذي استطاع معهم بالوصول إلى النجمية رغم أدواره القصيرة، فظهر مع فؤاد المهندس، اثار الحكيم، رياض الخولي، عايدة عبد العزيز، سمير غانم، محمد نجم، فريد شوقي في عدة مسرحيات من أشهرها مسرحية "جحا يحكم المدينة"، مسرحية "علشان خاطر عيونك".

أشهر أعمال الفنان غريب محمود

ومن أشهر الشخصيات التي جسدها "غريب"، فالنتينو الحرامي في فيلم "بوحة"، وشخصية أبو العريف في إعلانات محو الأمية، وشخصية رؤوف مصباح صديق الفنان عادل إمام في فيلم "التجربة الدنماركية"، وجسد شخصية ملك الموت الحرامي الذي خدع الفنان أشرف عبدالباقي في فيلم "على جنب يا أسطى".

وحقق الفنان الراحل غريب محمود نجاحًا واسعًا في تاريخ السينما، فكانت أشهر الأفلام التي شارك فيها: شمس الزناتى، كتكوت، بوحه، حسن اللول، صباحو كدب، اغتيال، صايع بحر، التجربة الدنماركية، اسماعيلية رايح جاي، دماء على الأسفلت، سلام مربع للستات، تل العقارب، الدباح.

ومن أبرز مسلسلاته التي قدمها: السيرة الهلالية، آن الأوان، الوتد، أرابيسك، ساكن قصادى، سوق الخضار، التوبة، عفاريت السيالة، أحلام لا تنام، رحلة أبو الوفا، الفرار من حب، البحث عن فرصة، أم البنات، رأفت الهجان، أبناء ولكن.

من هو ابن الفنان الراحل غريب محمود

وورث ابنه منه الفن وحب التمثيل، فشارك نجله الفنان محمود غريب محمود في العديد من الأعمال الفنية المتنوعة منها، مسلسلات "العار" و"خطوط حمراء" و"العراف"، لكنه أراد أن يسلك طريقة مختلف عن والده، فاختار الأدوار الجادة والعنيفة، بعيدة عن أدوار والده الكوميدية.

غريب محمود من فيلم "على جنب يا أسطى"