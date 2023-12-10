طارق قنديل ممثلًا للأهلي في احتفالية «كاف».. غدًا

قرر مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب تكليف طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، بحضور حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ممثلًا عن النادي. وغادر قنديل القاهرة صباح اليوم الأحد إلى «كازابلانكا» لحضور الحفل المقرر إقامته غدًا في دولة المغرب الشقيقة. وينافس النادي الأهلي على لقب أفضل نادٍ فى إفريقيا لعام 2023، مع أندية الوداد المغربى، وصن داونز الجنوب أفريقى، وأيضا ينافس محمد الشناوي، كابتن الفريق على جائزة أحسن حارس مرمى في القارة الإفريقية، كما ينافس بيرسي تاو، مهاجم الأهلي على جائزة أحسن لاعب داخل القارة. وهدف محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي، في مرمى الهلال السوداني بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ينافس على لقب أفضل هدف.