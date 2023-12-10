إقبال كبير على مراكز الاقتراع بالمنيا

شهدت لجان الانتخابات الرئاسية بمحافظة المنيا انتظام سر العملية الانتخابية، في تمام الساعة التاسعة، في مواعيدها اليوم الأحد، إقبالًا كبيرًا بعدما تجمع عدد كبير من شباب ائتلاف الأحزاب، ووجود رجال الأمن لتأمين اللجان ، ورفع الجميع علم مصر .

وقد شهد عدد من اللجان إقبالًا كبيرًا في اليوم الأول، وعدد من المسيرات التي شكلت أعضاء الغرفة التجارية بالمنيا، وأعضاء جمعية الشبان المسلمين، وأعضاء جمعية الشبان المسيحية، كما شهد عدد من لجان الانتخابات الرئاسية بمحافظة المنيا، إقبالًا كبيرًا من مختلف الطوائف الشبابية والأحزاب، قبيل فتح اللجان.

يذكر أن محافظة المنيا تضم 13 لجنة عامة، و585 لجنة فرعية، في 508 مراكز انتخابية لاستقبال 3 ملايين و689 ألفًا و5 ناخبين من أبناء المحافظة، اللجنة الأولى وهي قسم أول المنيا، ومقرها قاعة سرايا بالدور الأول العلوي بنادي المنيا الرياضي بمدينة المنيا، وتضم 28 لجنة فرعية.

اللجنة الثانية وهي قسم ملوي، ومقرها مركز الدعم الإعلامي للتنمية بوزارة الزراعة بشارع المجيدي بمدينة ملوي، وتضم 19 لجنة فرعية، اللجنة الثالثة قسم المنيا الجديدة ومقرها قصر ثقافة المنيا الجديدة وتضم 2 لجنة فرعية، أما اللجنة الرابعة مركز المنيا، ومقرها قاعة الاجتماعات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، فقد ضمت 78 لجنة فرعية.

اللجنة الخامسة مركز أبوقرقاص ومقرها قاعة المسرح بمدرسة أبوقرقاص الثانوية الصناعية وتضم 64 لجنة فرعية، اللجنة السادسة في مركز بني مزار، ومقرها قاعة النادي الرياضي تضم 70 لجنة فرعية، اللجنة السابعة مركز دير مواس ومقرها مكتب الإرشاد الزراعي وتضم 68 لجنة فرعية، اللجنة الثامنة مركز سمالوط شرق، ومقرها مركز شباب سمالوط الرياضي 31 لجنة فرعية.

اللجنة التاسعة وهي مركز شرطة سمالوط غرب، ومقرها مركز شباب سمالوط تضم 52 لجنه فرعية، اللجنة العاشرة ومقرها مركز شرطة العدوه، ومقرها مركز شباب العدوه تضم 29 لجنة فرعية، اللجنة الحادية عشرة مركز مطاي ومقرها قاعة مركز الإرشاد الزراعي وتضم 40 لجنة فرعية، اللجنة الثانية عشرة مركز مغاغة ومقرها قاعة المسرح بمدرسة مغاغة الثانوية الصناعية تضم 63 لجنة فرعية.

الدائرة الثالثة عشرة مركز ملوي، ومقرها مركز الدعم الإعلامي للتنمية بوزارة الزراعة شارع المجيدي وتضم 76 لجنة فرعية، وجاءت لجان الوافدين من خارج على نحو، اللجنة الأولى: قسم أول المنيا، ومقرها نادي المنيا الرياضي بشارع كورنيش النيل بمدينة المنيا، واللجنة الثانية: مقر مجمع مراكز تدريب مهني المنيا، وعنوانها بالمنطقة الصناعية الكائنة بمدينة المنيا الجديدة، اللجنة الثالثة: مركز ملوي في مدرسة «كير» الابتدائية، وعنوانها قرية المعصرة جنوب مدينة ملوي.