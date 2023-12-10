بعد وفاة ناخب داخل اللجنة.. نصائح لتفادي الإصابة بالهبوط الحاد أثناء نزولك للانتخابات

لفظ الناخب صابر توفيق أنفاسه الأخيرة، بمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، أثناء أدائه واجبه تجاه الوطن، إثر الإصابة بهبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب، ولهذا نقدم لك بعض النصائح لتفادي الإصابة بـ الهبوط الحاد أثناء إدلاء صوتك في الانتخابات.

يحدث الهبوط الحاد في الدورة الدموية نتيجة لمشاكل القلب، ومشاكل الغدد الصماء، وانخفاض نسبة السكر في الدم، وفقدان الدم خلال حدوث إصابة، أو نزيف داخلي، وتسمم الدم.

الإصابة بالهبوط الحاد

نصائح لتفادي الإصابة بالهبوط الحاد

الحفاظ على رطوبة الجسم، بشرب الماء باستمرار.

قياس ضغط الدم قبل النزول للانتخابات، للإطمئنان على أن يكون الضغط معتدل.

الموازنة بين الوقوف على قدميك والجلوس، حيث أن الجلوس لفترات طويلة قد يؤدي إلى ضعف عضلات الساق، وتباطأ تدفق الدم في الساقين، أما الوقوف فترة طويلة يصيبك بالدوار والإرهاق الشديد، خاصًة في الأماكن المزدحمة.

تناول الطعام قبل النزول للإنتخابات، فهذه من الخطوات الأساسية التي يجب أخذها في الاعتبار؛ لتفادي الإصابة بالهبوط الحاد.

أخذ سناك خفيف وسريع حسب حاجتك، فإذا كنت تعاني من الضغط المنخفض، عليك أخذ أي شيء مالح، وليكن مخلل، أما إذا كنت تعاني من إرتفاع ضغط الدم فعليك بتناول المكسرات أو شوكولاتة أو تناول دواء لإنخفاض الضغط المرتفع.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الأحد حتى بعد غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

المرشحين لرئاسة الجمهورية لعام 2024 ورموزهم الانتخابية

1-عبد الفتاح السيسي - رمز النجمة (الرئيس الحالي).

2- عبد السند يمامة - رمز النخلة (رئيس حزب الوفد).

3- فريد زهران - رمز الشمس (رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي).

4- حازم عمر - رمز السلم (رئيس حزب الشعب الجمهوري).