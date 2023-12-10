رجال الأمن يساعدون كبار السن للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

حرص رجال الأمن المكلفين بتأمين الانتخابات الرئاسية بمنطقة رمسيس، اليوم الأحد، على مساعدة كبار السن من خلال توفير كراسٍ متحركة لهم حتى يتمكنوا من الدخول إلى مقراتهم الانتخابية بسهولة.

وقد شهدت اللجان الانتخابية تكثيفًا أمنيًا مشددًا من قوات الشرطة لتأمين سير العملية الانتخابية وتحسبًا لاندلاع أي أعمال شغب قد تحدث تعكر صفو الاستحقاق الدستوري.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الأحد حتى بعد غدٍ الثلاثاء، وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

كانت انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

رجال الأمن تساعد كبار السن للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية