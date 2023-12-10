خروج مسيرة من كلية آداب جنوب الوادي إلى لجان الاقتراع

نظمت كلية الآداب، بجامعة جنوب الوادي، ظهر اليوم الأحد، مسيرة طلابية للذهاب الى اللجان الانتخابية سيراً على الاقدام من مقر الجامعة.

تقدم المسيرة الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، بحضور الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور صلاح سليم عميد كلية الآداب ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس وحشد طلابي كبير.

ووجه رئيس الجامعة، التحية لهذه المبادرة الطيبة التي تعكس حس وطني والتزام من جانب منسوبي الجامعة وأعرب عن سعادته بالتزام الطلاب و الطالبات بالمشاركة الايجابية مؤكدا تعدد الدروس المستفادة من المشاركة في الانتخابات في صقل المهارات الحياتية للطلاب و تنمية معارفهم.

وبيّن الدكتور أحمد عكاوي ، أن أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية، تم تكليفهم من إدارة الجامعة، بنقل الطلاب والطالبات ، من خلال مركبات تُوفرها الجامعة تيسرًا على الطلاب، إلى لجان الاقتراع المقيدين فيها، منوهًا أن خطة النقل أيام الأحد ، الاثنين، الثلاثاء، المخصصة للاقتراع فى الانتخابات الرئاسية.

وتابع رئيس الجامعة انتظام نقل الطلاب من مقر الجامعة بقنا لمقار اللجان الانتخابية وفقا للجدول الزمني المعد لذلك و التنسيق المشترك بين فرق العمل في مختلف اللجان الإشرافية بالجامعة.

وزار رئيس الجامعة، لجان المغتربين بمدرسة قنا الرسمية للغات بحضور اللواء أشرف الداودي محافظ قنا و الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ولفيف من القيادات الشعبية و التنفيذية وأعضاء هيئة التدريس ومشاركة واسعة من طلاب جامعة جنوب الوادي من مختلف الكليات.