مسيرة انتخابية حاشدة في قرية شنرا استجابة لمبادرة خليك إيجابي

مسيرة حاشدة لأهالي قرية شنرا بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف تلبية لدعوة المهندس محمد إبراهيم الشنراوي الذي أطلق مبادرة شارك وخليك إيجابي حيث انطلقت المسيرة لتجوب شوارع أكبر قري الصعيد ويتقدمها عدد كبير من رموز العائلات وشباب القرية متجهين الي اللجان الانتخابية حيث وصل عدد المشاركين في المسيرة قرابة 5 الاف شخص ممكن لهم حق التصويت واحتشدوا أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم وسط فرحة كبيرة من الأهالي

وأكد المهندس محمد إبراهيم الشنراوي أن أهالي قرية شنرا احتشدوا في المسيرة ولبوا النداء من أجل انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة من أجل استكمال مسيرة التنمية التي بدأها وأيضا لمزيد من الاستقرار والأمن والأمان الذي تنعم به مصر وأن مبادرة خليك إيجابي وشارك معانا أطلقناها في معظم قري مركز الفشن وببا وسمسطا والحمد لله حققت صدي إيجابي كبير واستجابة الأهالي كانت أكثر من المتوقع وستستمر المبادرة طيلة أيام الانتخابات ولها العديد من الفعاليات

وأضاف أنه سعيد بدرجة الوعي الكبير لدي المواطنين واستجابتهم لنداء الواجب وتأكدهم من أن الوقت الراهن يحتاج الرئيس السيسي لاستكمال المسيرة فالأوضاع الراهنة التي تحيط بنا تحتاج الي زعيم قوي قادر علي التفاوض وقادر علي الدفاع عن تراب الوطن بخلاف تمتعه بحب المصريين بمختلف فئاتهم

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