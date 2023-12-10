مسيرة حاشدة لطلاب جامعة سوهاج للحث علي المشاركة في انتخابات الرئاسة

تقدم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، مسيرة طلابية حاشدة غير مسبوقة العدد، جابت أرجاء المحافظة لدعم الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، وتعزيز الديمقراطية النابعة من اختيار الشعب لمن يمثله فى تلك اللحظة الفارقة فى تاريخ مصر، مرددين هتافات وطنية قوية تحت شعار (انزل شارك.. صوتك أمانة)، ليكون هذا العرس الديمقراطي خير شاهد على التحول الحقيقي للمصريين وما يتمتعوا به من حرية كاملة وترابط شعبي واضح، يضع مصر فى مكانتها الصحيحة والمعتادة بين دول العالم.

وأشار النعماني، إلى أن المسيرة الطلابية عبرت عن مدى الوعى الاجتماعي والثقافي والسياسي لدي شباب الجامعات، كما أظهرت حالة من الإجماع والاصطفاف حول مستقبل الوطن وأهمية النزول إلى لجان الإنتخابات والتصويت داخل صناديق الإقتراع، للمشاركة فى صنع القرار فى مناخ من الوضوح والشفافية، موضحاً أن المشاركة الفعالة فى الإنتخابات الرئاسية تعد واجباََ وطنياََ الزامياََ ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطن، داعياً جميع منسوبي الجامعة إلى ضرورة النزول والمشاركة في العملية الانتخابية لتعميق السلوك الديمقراطي وظهور العملية الانتخابية بصورة حضارية أمام دول العالم، مقدماً خالص الشكر والتقدير للهيئة الوطنية للانتخابات على جهودهم المبذولة فى تنظيم وتنفيذ العملية الانتخابية بهذا الشكل المشرف، والشكر الموصول لجميع رجال الهيئة القضائية والشرطة المصرية لدورهم الهام والبارز فى الانتخابات الرئاسية.

وأضاف النعماني ان الجامعة نظمت مسيرة ضخمة بمشاركة كافة منسوبيها، حيث كانت هذه المشاركة بكثافة تعد رسالة واضحة لكل المتربصين في الداخل والخارج بأن الدولة المصرية حكومة وشعبًا على قلب رجل واحد، إلي جانب ان المشاركة وإبداء الرأي هي تعبير واضح على إيجابية المواطن وتؤسس لمرحلة جديدة من الديمقراطية التشاركية، مؤكداً ان الطلاب من ذوى الإعاقة كانوا من أوائل الناخبين وفي الصفوف الأولى، خاصة وأنهم فئة لها تأثيرها نظراً لعددهم الذي لا يستهان به.

وخلال المسيرة دعا الدكتور حسان النعماني الطلاب مردداً " أنزلوا ولا تفرطوا في حقكم الدستوري- مصر تناديكم فلبّوا نداء الوطن بأمانة ومسؤولية"، مختتم بشعار "تحيا مصر"