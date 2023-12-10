مصر تحصد 3 ميداليات في بطولة العالم للكوارش

حصل المنتخب المصري للكوارش على 3 ميداليات خلال منافسات بطولة العالم للكوارش للمحترفين التي أقيمت في أوزباكستان تحت رعاية رئيس دولة أوزباكستان.

وفاز باسل علاء الدين بالمركز الثاني والميدالية الفضية كما فازت اللاعبة ندى محمد بالميدالية الفضية والمركز الثاني وفازت أيضًا ندى أشرف بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

وضمت بعثة المنتخب المصري للكوارش محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج رئيسًا ونورة أنور إداري البعثة وريهام مصطفى المدير الفني لمنتخب الكوارش.

وتضم اللجنة العليا للكوارش كابتن ريهام مصطفى المدير الفني للعبة وكابتن مريم يحيى المشرف العام على الكوارش وكابتن زينب مأمون منسق عام اللجنة.

ويضم الاتحاد المصري للكيك بوكسينج عددا من الرياضات ضمن لجانه من ضمنها السامبو والشوت بوكسينج والكوارش ورياضة الفنون القتالية المختلطة «MMA» وسط سعى دائما من جانب الاتحاد للتطوير وتوسع قاعدة المشاركة الأمر الذي يظهر جليا في تزايد كبير في أعداد اللاعبين واللاعبات المسجلين ضمن لجان الاتحاد المصري للكيك بوكسينج الذين تخطوا 50 ألف لاعب ولاعبة.