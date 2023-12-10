رئيس النيابة الإدارية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلي المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، ظهر اليوم الأحد، بصوته في انتخابات رئاسة الجمهورية، بمقر لجنة الوافدين بمدينة الإنتاج الإعلامي بالسادس من أكتوبر.

وأكد المستشار حافظ عباس على أهمية ممارسة كل مواطن لحقه الدستوري في التصويت والمشاركة في العملية الإنتخابية، مؤكداً أن نجاح العملية الانتخابية يعكس بجلاء مدى وعي الشعب المصري ومدى حرص الدولة المصرية على تعزيز دعائم الديموقراطية.

وصرح المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية أن رئيس الهيئة وجه كلمة لأعضاء النيابة الإدارية المنتدبين للإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية، متمنياً لهم التوفيق في أداء مهام رسالتهم السامية في الإشراف على العملية الانتخابية، وتوفير كافة الضمانات الدستورية والقانونية ليدلي المواطنين بأصواتهم في مناخ من الحرية والشفافية والنزاهة، ليكونوا كالعهد بهم خير ممثلين لهيئتهم القضائية العريقة.