ألونسو يحسم موقفه من الرحيل عن برشلونة

كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد، موقف ماركوس ألونسو من الرحيل عن نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، عقب الأنباء التي ترددت مؤخرا عن إمكانية مغادرة اللاعب قلعة كامب نو في يناير.

وحسمت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية موقف الظهير الأيسر لفريق برشلونة ماركوس ألونسو، من الرحيل عن قلعة "كامب نو" في يناير المقبل، حيث يمتلك اللاعب عقدًا لنهاية الموسم الحالي مع البلوجرانا، لكن عدم مشاركته في المباريات بشكل منتظم فتح الأبواب أمام رحيله.

ولعب ماركوس ألونسو مع برشلونة 300 دقيقة فقط على مدار 7 مباريات من إجمالي 20 مباراة في الموسم الجاري، مما يجعل مستقبله غامضًا للغاية، وبحسب التقرير الوارد بالصحيفة الكتالونية أن ألونسو لا ينوي الرحيل عن برشلونة حتى 30 يونيو على الأقل، رغم وجود اهتمام من قبل بعض أندية الدوري السعودي إلا في حالة وجود عرض مادي قوي لا يمكن رفضه.

عكس ذلك سيستمر ألونسو في برشلونة والرحيل في الصيف بالمجان عندما ينتهي عقده مع الفريق، رغم أنه يتضمن شرطًا للتمديد إذا لعب نصف مباريات هذا الموسم وهو أمر غير مرجح تمامًا.

برشلونة في مواجهة جيرونا الليلة

ويستعد فريق برشلونة تحت قيادة مدربه تشافي هيرنانديز، لمواجهة قوية مساء اليوم الأحد أمام نظيره جيرونا في ديربي كتالونيا على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وجيرونا في الدوري الإسباني

تنطلق مباراة برشلونة وجيرونا في الدوري الإسباني اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وجيرونا في الدوري الإسباني

ستكون مباراة برشلونة وجيرونا في الدوري الإسباني اليوم الأحد منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق التونسي عصام الشوالي.

ويحتل فريق جيرونا المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، في حين أن برشلونة لديه 34 نقطة في المركز الثالث، ما يجعل المواجهة مثيرة وستشهد صراعًا قويًا بين الفريقين في إطار المنافسة على صدارة البطولة مع ريال مدريد، المتصدر حاليًا بـ39 نقطة.

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