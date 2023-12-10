كشف طبي على لاعبي الأولمبياد الخاص المصري بمركز شباب الجزيرة

بالتعاون مع كلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة

أجري الأولمبياد الخاص المصري كشفاً صحياً على لاعبيه بمركز شباب الجزيرة بالتعاون مع كلية طب الفم والاسنان بجامعة القاهرة .

حضر فعاليات الكشف الدكتور أحمد سرحان مدير البرنامج الصحي والاستاذ محمد سرور مدير منطقه حلوان والمعادي والدكتور محمد الخشاب مدرس التركيبات بالكلية ووفد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية .

أكد الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري علي الدور الكبير الذي يقوم به البرنامج الصحي للاعبين من اكتشاف المشكلات الصحية التي تعوق ممارستهم ومشاركتهم الرياضية ، ويشير تهامي أن بعص الأسر يكون لديها آعتقاد أن الحالة الصحية والمشكلات الصحية التي يعاني منها آبناءهم من اللاعبين هي جزء من آعاقتهم نظراً لعدم استطاعة اللاعبين من وصف الدقيق للمشكلة التي يعاني منها كضعف السمع او مشاكل الأسنان أو مشكلات في الرؤية ، مشيرا إلي الأمور في تلك الحالات تكون محتاجه لحلول بسيطة للعلاج مثلهم مثل غيرهم كسماعة او نظارة أو تنظيف وعلاج الاسنان وغيرها .

صرحت الاستاذة الدكتورة شيرين عادل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بأن كلية طب الفم والأسنان حريصة علي المشاركة في تلك القوافل الطبية الهامة بالتعاون مع الأولمبياد الخاص المصري وتوجيه كافة أنواع الرعاية الصحية للاعبي الأولمبياد الخاص المصري عن طريق السيارة الطبية المجهزة المتنقلة بتوجيهات من الأستاذ الدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب الفم والأسنان جامعه القاهرة .

وعن الكشف صرح الدكتور أحمد سرحان مدير البرامج الصحية بالأولمبياد الخاص المصري أن الكشف أشتمل علي جزءين رئيسيين حملة توعية من خلال عرض تشويقي عن كيفية الاعتناء بأسنان اللاعبين وتوزيع معجون أسنان وفرش أسنان عليهم والجزء الرئيسي في الكشف الطبي علي أكثر من 85 لاعب ولاعبة من خلال التدخل السريع في بعض الحالات العلاجية من في بعض الاجراءات البسيطة كعمليات حشو الاسنان وخلع وإزالة الجير لعدد ٥١ لاعب المشاركين مع تحويل عدد ٣٢ لاعب إلي العيادات والوحدات المتخصصة بالمستشفى في الكلية وتحديد مواعيد لهم لتلقي العلاج والتدخل الطبي المناسب لهم.

يذكر أن الحملة بدأت في محافظتي القاهرة والجيزة بمركز حلوان الجديدة ثم انطلقت إلي نادي 6 أكتوبر الرياضي ثم إلي نادي النصر الرياضي ثم إلي مركز شباب الجزيرة ف ، ومن المقرر أن تستمر خلال الفترة القادمة في عدداً من الأماكن المختلفة بمحافظتي القاهرة والجيزة لإستفادة أكبر عدد ممكن من الكشوفات الطبية.