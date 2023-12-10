رئيس الشيوخ يدلي بصوته بانتخابات الرئاسة.. ويصرح: المصريون لن يبخلوا على وطنهم (فيديو)

أدلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، في الساعات الأولى من فتح المقار الانتخابية.

دعا رئيس مجلس الشيوخ، المصريين إلى الإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية، وقال: "المصريون جميعا لن يبخلوا على وطنهم بهذه المشاركة التي تظهر الوجه الرائع والعظيم لهم دائما في أن وطنيتهم تغلب عليهم دائما، فهم يتمتعون بوعي عظيم ورائع لأمة عظيمة".

وأضاف في كلمة نشرتها قناة “إكسترا نيوز” اليوم الأحد: "نحيي القضاء المصري على دوره في المشاركة بالعملية الانتخابية، وهي وسام على صدر القضاء المصري يؤديها بأمانة، وكلها تدعو المواطن إلى النزول والمشاركة في حرية تامة لاختيار مَن يختاره حتى نبدأ صفحة ناصعة جديدة من صفحاته مصرنا الغالية".

وانطلقت صباح اليوم الأحد، الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

مرشحو الرئاسة

ويتنافس على مقعد رئيس الجمهورية أربعة مرشحين وهم: عبدالسند حسن محمد يمامة، وشهرته عبدالسند يمامة، رمز "النخلة"، وعبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى، وشهرته عبدالفتاح السيسى، رمز “النجمة”، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران، رمز "الشمس"، وحازم محمد سليمان محمد عمر، وشهرته حازم عمر، رمز "السلم".

ويعاقب الدستور المصري كل من له الحق في الإدلاء بصوته والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وتخلف عن ذلك، وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، العقوبة التي يقررها القانون المصري

عقوبة المتخلفين عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية

ينص القانون المعدل رقم 140 لعام 2020، على توقيع غرامة مالية للمتخلفين عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.

وتنص المادة 57 من الدستور المصري، على توقيع غرامة لا تجاوز 500 جنيه، على كل من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الاقتراع والإدلاء بصوته.

وتنص المادة 87 من الدستور، أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء.