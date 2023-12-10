حرص المواطنون من كبار السن بمنطقة رمسيس، اليوم الأحد، على النزول للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وسط تكثيف أمنى مشدد من قوات الشرطة لتأمين سير العملية الانتخابية.

وشهدت العملية الانتخابية إقبالًا كثيفًا من المواطنين على لجان الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 تجري داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الأحد حتى بعد غدٍ الثلاثاء، وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات انتهت من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم التي بلغت نحو 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

كبار السن يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية برمسيس

كبار السن يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية برمسيس