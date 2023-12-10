الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ المنيا يدلي بصوته في الإنتخابات الرئاسية 2024

محافظ المنيا يدلى
محافظ المنيا يدلى بصوته

أدلى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، صباح اليوم، بصوته في الإنتخابات الرئاسية في لجنة الوافدين بنادي المنيا الرياضي، مؤكداً ،  أهمية المشاركة في الإنتخابات بإعتبارها واجب وطني على كل مصري ومصرية .

 

ولتوجيه رسالة إلى العالم بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التقدم في جميع المجالات ، واوضح  المحافظ ، أن غرفة العمليات المركزية التي أقامتها المحافظة برئاسته ،بالتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بالعملية الإنتخابية تتابع عملية استقبال الناخبين  ،والبالغ عددهم 3689005 ناخبين ، موزعون على 508 مراكز انتخابية ، بإجمالي 13 لجنة عامة و 585 لجنة فرعية ، بالإضافة ، إلى 3 لجان للوافدين، مشيرًا ، إلى اكتمال فتح جميع اللجان على مستوى المحافظة ، فى تمام الساعة التاسعة صباحا دون أي معوقات. 

 

وأشاد  المحافظ ، بوعى المواطنين الذي ظهر في هذا التواجد المكثف حول اللجان ، للمشاركة بفعالية في الإنتخابات وممارسة حقهم الدستوري ، إدراكًا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية، مؤكدا ،أن توجههم بكثافة إلى صناديق الإقتراع أظهر الوجه المشرف للدولة المصرية .

 

وأكد المحافظ ، على دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى تقديم التسهيلات اللازمة ، للتيسير على الناخبين في عملية الإقتراع، بالتنسيق بين كافة  الأجهزة والإدارات المختصة ، لتقديم الدعم اللوجيستي مع الإلتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات .

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