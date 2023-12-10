محافظ المنيا يدلي بصوته في الإنتخابات الرئاسية 2024

أدلى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، صباح اليوم، بصوته في الإنتخابات الرئاسية في لجنة الوافدين بنادي المنيا الرياضي، مؤكداً ، أهمية المشاركة في الإنتخابات بإعتبارها واجب وطني على كل مصري ومصرية .

ولتوجيه رسالة إلى العالم بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التقدم في جميع المجالات ، واوضح المحافظ ، أن غرفة العمليات المركزية التي أقامتها المحافظة برئاسته ،بالتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بالعملية الإنتخابية تتابع عملية استقبال الناخبين ،والبالغ عددهم 3689005 ناخبين ، موزعون على 508 مراكز انتخابية ، بإجمالي 13 لجنة عامة و 585 لجنة فرعية ، بالإضافة ، إلى 3 لجان للوافدين، مشيرًا ، إلى اكتمال فتح جميع اللجان على مستوى المحافظة ، فى تمام الساعة التاسعة صباحا دون أي معوقات.

وأشاد المحافظ ، بوعى المواطنين الذي ظهر في هذا التواجد المكثف حول اللجان ، للمشاركة بفعالية في الإنتخابات وممارسة حقهم الدستوري ، إدراكًا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية، مؤكدا ،أن توجههم بكثافة إلى صناديق الإقتراع أظهر الوجه المشرف للدولة المصرية .

وأكد المحافظ ، على دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى تقديم التسهيلات اللازمة ، للتيسير على الناخبين في عملية الإقتراع، بالتنسيق بين كافة الأجهزة والإدارات المختصة ، لتقديم الدعم اللوجيستي مع الإلتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات .