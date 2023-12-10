وفاة ناخب بالدقهلية أثناء الإدلاء بصوته متأثرًا بهبوط حاد بالدورة الدموية

توفى أحد الناخبين يدعى صابر توفيق، صاحب الـ 55 عامًا، في مركز نبروه بمحافظة الدقهلية، أثناء مشاركته بانتخابات الرئاسة المصرية 2024، داخل لجنة كفر بهوت مركز نبروه، وتم نقله على الفور إلى مستشفى نبروه المركزي، في محاولة لإنقاذه، ولكن انتهت حياته أثناء أدائه واجبه تجاه الوطن.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، اللواء مروان حبيب، إخطارًا من المباحث الجنائية، باستقبال مأمور مركز شرطة نبروه بلاغًا بوفاة أحد الناخبين.

وتوفي الناخب على إثر الإصابة بهبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب، وفشلت الأطقم الطبية في إنقاذ الحالة، وتم تحرير محضر بالواقعة أحيل للنيابة العامة للتحقيق بها.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الأحد حتى بعد غدٍ الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.