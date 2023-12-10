طلاب جامعتي قناة السويس والإسماعيلية يدلون بأصواتهم

احتشد المئات من طلاب جامعتي قناة السويس والإسماعيلية الأهلية أمام لجان الوافدين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في يومها الأول بالإسماعيلية.

وشهدت اللجان الانتخابية بالاسماعيليه مع الساعات الأولى توافد المئات من الناخبين واصطف مواطنون أمام مراكز الاقتراع مع الساعات الأولى.

محافظ الإسماعيلية يترأس غرفة العمليات الرئيسية بمقر الشبكة الوطنية للطوارئ و السلامة العامة في أولى أيام الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤

وفي سياق ترأس اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، غرفة العمليات الرئيسية؛ لمتابعة الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ في أولى أيامها، للتأكد من انتظام العملية الانتخابية وبدء استقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم، وكذلك للتحرك المبكر في حال حدوث أي معوقات.

انعقدت غرفة العمليات الرئيسية بمقر الشبكة الوطنية للطوارئ و السلامة العامة بحضور م.احمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية و السكرتير العام و السكرتير المساعد للمحافظة و المستشار العسكري للمحافظة و معاون المحافظ للشبكة الوطنية و كذلك مسئولي كافة الأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية.

وأكد محافظ الإسماعيلية، أن جميع القضاة وصلوا إلى اللجان الانتخابية لاستلام مهامهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات والتنسيقات اللازمة لضمان سير وانتظام العملية الانتخابية في هدوء ويسر.

مشيرًا إلى المتابعة المستمرة للعملية الانتخابية بكافة اللجان، لافتًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية ستعمل على مدار الـ٢٤ ساعة، وبالتنسيق والاتصال المستمر مع غرف العمليات الفرعية والغرفه الرئيسية بمقر رئاسة مجلس الوزراء.

وأوضح محافظ الإسماعيلية أن عدد المقرات الانتخابية على مستوى مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية ١٨٤ مقرًا انتخابيًا، وتعداد سكان المحافظة مليون و٤٤٢ ألف و٤٠٢ نسمة، ومن لهم الحق القانوني في التصويت ٩٦٣ ألف و٢٧٣ ناخب، وعدد لجان الوافدين ١٠ لجان، وعدد اللجان العامة ١٠ لجان.

على أن يكون عدد اللجان بحي أول ٧ لجان، حي ثاني ٢٨ لجنة، حي ثالث ١٤ لجنة، مركز الإسماعيلية ٢٣ لجنة، أبوصوير ٢٣ لجنة، القصاصين ١٣ لجنة، التل الكبير ١٤ لجنة، القنطرة شرق ۹ لجان، القنطرة غرب ۱۹ لجنة، فايد ٣٤ لجنة.