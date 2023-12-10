إقبال المواطنين على لجان الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية

شهدت لجان الانتخابات الرئاسية في الإسكندرية، إقبالا كبيرا منذ فتح باب التصويت، صباح اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، التي تستمر لمدة 3 أيام، أمام 533 لجنة انتخابية موزعة على المحافظة.

وشهدت اللجان اقبال كبير من النساء الذين حرصوا على المشاركة فى العملية الانتخابية وقاموا برفع الاعلام .

ورصدت « الوفد "صور فرحة المواطنين أثناء التصويت، والذين أشاروا بعلامة النصر و«الحبر الفسفوري» عقب الإدلاء بأصواتهم.

استقبلت لجان الوافدين من خارج المحافظة الاسكندرية ، وعددها 36 لجنة بأحياء الإسكندرية.للادلاء باصواتهم في انتخابات الرئاسة التي تنطلق اليوم، وتستمر لثلاثة أيام، وذلك قبل فتح اللجنه الانتخابية.

ورفع الناخبين أعلام مصر أمام اللجنة الانتخابية، مؤكدين حرصهم علي المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم من أجل مستقبل ابنائهم.

كما شهدت اللجان الانتخابية تأمينات مشددة من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية وعدد من الأجهزة الأمنية وسط استعدادت مكثفة لتأمين الناخبين.،وكانت مسيرات شعبية انطلقت فى جميع ربوع الإسكندرية، لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية، والنزول للتصويت، تحت شعار «انزل شارك.. صوتك فارق».

ادلى الدكتور ياسر رفعت، نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمي الجديد لشؤون البحث العلمي، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، أثناء تواجده في لجنة كلية الزراعة بسابا باشا في جامعة الإسكندرية، صباح اليوم الأحد.

اكد أن الانتخابات الرئاسية تعد من أهم وأسمى الاستحقاقات الدستورية، مشيرا إلى أن الوزارة كان لديها حرص كبير على توعية الطلاب والمعلمين بمفاهيم الولاء والانتماء وأهمية المشاركة الإيجابية فى الانتخابات باعتبارها واجبا وطنيا، حيث أطلقت برنامجا تدريبيا حول «تفعيل دور المدرسة فى تعزيز الوعى المجتمعى وقيم المواطنة لدى الطلاب» والذى تم تنفيذه على مستوى الجمهورية لمدة ٣ أيام.

ووجه الوزير رسالة لكل مواطن مصرى وكل مواطنة مصرية وللمعلمين والمعلمات ولكافة العاملين بوزارة التربية والتعليم بأداء واجبهم الوطنى وممارسة حقهم الدستورى بالمشاركة فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

كانت قد شهدت لجنة كلية الزراعة في سابا باشا بجامعة الإسكندرية، إقبالا كبيرا منذ الساعات الأولى من فتح باب التصويت في الانتخابات.،وتقدم الدكتور أحمد عبدالفتاح، عميد كلية الزراعة، بساباباشا، صفوف الطلاب أثناء التصويت ونظموا فعالية بالأعلام المصرية أمام الكلية باتجاه الكورنيش لدعوة المواطنين للمشاركة الايجابية .

وقال العميد، إن الكلية تشهد انعقاد لجنة بها بقاعة المؤتمرات بمقر إدارة الشؤون التعليمية بكلية الزراعة سابا باشا، لاستكمال مسيرة الجمهورية الجديدة.

من جانب اخر قامت مديرية الشؤون الصحية فى الإسكندرية، رفع حالة الطوارئ القصوى بـ9 مستشفيات حكومية بنطاق المحافظة، لاستقبال أى طوارئ خلال أيام إجراء الانتخابات الرئاسية 2024، فضلا عن إجراء مراجعة دقيقة لموقف 21 مستشفى آخر فى نطاق المحافظة، تحسبًا للاحتياج إليه حال وقوع أى طارئ، وتوفير 77 سيارة إسعاف مجهزة وموزعة بشكل متكافئ على المقار الانتخابية.

وفى سياق متصل ترأس اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة المنعقدة منذ الصباح الباكر لمتابعة سير عملية الانتخابات الرئاسية 2024 في يومها الأول.

وقال المحافظ إن هناك متابعة لحظية لسير عملية انتخابات الرئاسة، مؤكدًا انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار أيام الانتخابات ولحين الانتهاء من العملية الانتخابية، بحضور جميع القيادات المعنية والتنفيذية وأعضاء غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من الجهات المشاركة في العملية الانتخابية.